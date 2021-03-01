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İmamoğlu Barınak İddiaları Hakkında Soruşturma Başlattı

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İmamoğlu Barınak İddiaları Hakkında Soruşturma Başlattı
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18 Ağustos 2021 - 17:36
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Tepeören’deki Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi’nde yaşanan skandal görüntülerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu konu hakkında açıklama geldi.

İstanbul Tepeören’de bulunan Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi yakınlarında oturan mahalle sakinleri etrafta dolaşan kötü kokuyu takip ederek buldukları toplu mezarın içinde hayvan cesetlerini üstü kapatılmamış şeklinde bulunca dehşete düştüler. Çürümeye Başlamış onlarca kedi ve köpek cesedi ortalıkta öylece bırakılmış ve çürümeye başlamışlar. Olaya şahit olan hayvan severlerin çektiği görüntüler paylaşılmış ve gündem olmuştu. Sosyal medya’da büyük tepki çeken görüntülerin ardından Ekrem İmamoğlu Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Ekrem İmamoğlu konu hakkında şunları söyledi;

”Tepeören Hayvan Bakımevi’nde hayatını kaybeden hayvan dostlarımızın defin edildiği alandaki görüntüleri asla kabul edemeyiz. Şehrimizi paylaştığımız canlı dostlarımıza yapılan bu uygulamayı yapan kişiler hakkında soruşturma açılmıştır. Gelişmeleri paylaşacağız.”

 

Ne Olmuştu ?

İddiaya göre İBB Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Yaşam Alanı’na Anadolu yakası’nın çeşitli yerlerinden gelen hayvanların bazıları poşete koyulup yakılarak bazıları ise bakımevi bahçesinde açılan çukurlara atılarak çürümeye bırakıldılar.

Çukurda çürümeye bırakılan hayvan cesetleri etrafa kötü koku yaymaya başlamış ayrıca etrafta sinek ve birçok böceğin üremesine neden oldu. Kedi ve köpek cesetlerinin toplandığı alanın yakınlarında yaşayan vatandaşlar kötü kokudan ciddi bir biçimde rahatsız olurken sağlıkları açısından da endişeli olduklarını belirttiler.

 

 

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