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28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim resmi tatil mi? Mevzuattan detaylar

28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim resmi tatil mi? Mevzuattan detaylar
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13 Ekim 2022 - 11:29

28 Ekim yarım gün mü ve 29 Ekim resmi tatil mi sorusu, Ekim ayına girilmesiyle birlikte pek çok kişinin gündemini oluşturmaya başladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde Cuma gününe denk gelmesi dolayısıyla araştırılan 28 Ekim yarım gün mü sorusu, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, 28 Ekim resmi tatil mi ve yarım gün olarak mı sayılıyor? İşte, o gün hakkında Resmi Gazete’de yer alan detaylı bilgiler

28 Ekim yarım gün mü olacak sorusu, önümüzdeki günler için pek çok vatandaşın gündemini oluşturuyor. 28 Ekim yarım gün olması halinde 2 buçuk günlük bir izin hakkına sahip olacak olan çalışanlar, bu konu hakkında internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, 28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim resmi tatil mi? İşte, Resmi Gazete’de yer alan 28 Ekim ve 29 Ekim detayı

2/328 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim resmi tatil mi Mevzuattan detaylar

Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye’nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00’ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

3/328 EKİMDE BANKALAR ÇALIŞIYOR MU

28 EKİM’DE BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

Bankaların çalışma takvimi, Borsa İstanbul’a bağlı olduğu için Borsa İstanbul’un tatil olduğu günlerde bankalar da hizmet verememektedir. Borsa İstanbul’un 28 Ekim perşembe günü yarım gün çalıştığı düşünülürse, bankaların da o gün öğle saatlerine kadar hizmet vereceği söylenebilir.

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