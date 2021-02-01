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Memura 2022’de Yüzde 12, 2023’te Yüzde 14 Zam

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Memura 2022’de Yüzde 12, 2023’te Yüzde 14 Zam
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23 Ağustos 2021 - 19:08
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Memur ve memur emeklilerinin merakla beklediği zam oranı belli oldu.

4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023’teki maaş artışlarının belirlendiği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri sona erdi.

Bakan Bilgin, Memur ve memur emeklisinin maaşına 2022’nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7, 2023’ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldığını açıkladı.

Memur ve memur emeklisinin zam oranları belli oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin zam oranına ilişkin açıklama yaptı.

Bilgin, “Sendikalarla uzlaşmak kolay bir iş değil. Büyük bir uzlaşmayla buraya geldik. Genel hususlar konusunda uzlaşmaya vardık” dedi.

İŞTE ZAM ORANLARI

Memur ve memur emeklisinin maaşına 2022’nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7, 2023’ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı.

3 BİN 600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

3 bin 600 ek gösterge konusunda atılacak adım da merakla beklenen konulardan biriydi. Bakan Bilgin konuyla ilgili olarak, “Sözleşme kapsamında 3 bin 600 ek gösterge meselesi çalışma grubuyla tamamlanacak. Sözleşme kapsamı içinde tamamlanacaktır. Çalışmamızı yaptıktan sonra, kanun çıkarılması gerekiyor” açıklaması yaptı.

Bilgin, sözleşmeli çalışanlarla ilgili, “Sözleşmeli çalışanlar için 3+1 ilkesini benimsedik. O konuda yerel yönetimlerin çalışanlarına haksızlığını gidermek için çalışmaların yapıldığını ifade etmek isterim” dedi.

KİM, NE TALEP ETMİŞTİ?

Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen 600 lira seyyanen zam, 2022’de yüzde 21, 2023’te yüzde 17 artış talep etti.

Hükümet, 2022 için yüzde 5 artı yüzde 6, 2023 içinse yüzde 6+6 ve enflasyon farkı teklifinde bulunmuştu.

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