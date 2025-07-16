ÇİLLER’İN ERDOĞAN’IN YANINDAKİ GÖRÜNTÜSÜ GÜNDEM OLDU

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen anma törenleri bu yıl da Ankara’da geniş katılımla gerçekleşti. Törenlerin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) düzenlenen çay sohbeti, önemli siyasi isimleri bir araya getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde yapılan programda, siyasi liderler ve eski devlet yöneticileri buluştu.

Gecede dikkat çeken detay ise, eski Başbakan Tansu Çiller’in Erdoğan’ın hemen sol yanında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de yanında oturması oldu. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin de aynı karede yer aldığı anlar, özellikle sosyal medyada gündem yarattı. Tansu Çiller’in uzun bir aradan sonra böylesine kritik bir programda, Erdoğan’a bu kadar yakın bir konumda oturması, “Siyasete geri mi dönüyor?” sorularının sorulmasına neden oldu.

Çiller’in yıllar sonra ilk kez bir devlet töreninde, mevcut siyasi liderlerle yan yana gelmesi, kulislerde hareketlilik yarattı. Siyasi yorumcular, bu görüntünün özellikle iktidar cephesinde bir mesaj olup olmadığı yönünde değerlendirmelerde bulundu. Bazı yorumlara göre Çiller’in bu özel oturma düzeniyle tekrar aktif siyasete dönebileceği iddiaları güçlendi.

Ancak Tansu Çiller ve yakın çevresi, şu ana kadar siyasete dönüş ya da yeni bir siyasi hamle hakkında herhangi bir resmi açıklama yapmadı. Buna rağmen, sosyal medyada “Çiller geri dönüyor mu?” etiketi kısa sürede gündem oldu ve çok sayıda yorum aldı.

Kamuoyunda ve siyaset kulislerinde yaşanan bu hareketlilik, önümüzdeki günlerde yeni açıklamaların gelip gelmeyeceği konusunda da merak uyandırdı.

Törenin öne çıkan bir diğer yanı ise, Devlet Bahçeli ve Mustafa Destici gibi Cumhur İttifakı liderlerinin de Erdoğan ile birlikte aynı masada bulunmasıydı. Bu buluşmanın, hem 15 Temmuz’un anısına hem de yaklaşan siyasi gelişmelere dair kritik bir öneme sahip olduğu ifade ediliyor.

Özetle, Tansu Çiller’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında yer alması, siyaset dünyasında yeni bir dönemin kapısını aralayıp aralamayacağı yönünde yoğun spekülasyonlara neden oldu. Gelişmeler yakından takip ediliyor.