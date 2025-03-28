İMAMOĞLU’NDAN DÜNYAYA MESAJ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden ABD’nin en prestijli gazetelerinden The New York Times’a dikkat çeken bir makale kaleme aldı. “Ben, Cumhurbaşkanının ana rakibiyim. Tutuklandım.” başlığıyla yayımlanan yazıda İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, kendisini seçim yoluyla yenemediği için yargıyı kullanarak devre dışı bırakmaya çalıştığını savundu.

İmamoğlu, yazısında Türkiye’nin demokrasi sınavından geçmekte olduğunu vurgulayarak, “Türkiye geri dönüşü olmayan bir noktaya doğru sürükleniyor” ifadelerini kullandı. Halkın ise bu baskılara boyun eğmeyeceğini, tam aksine direnç gösterdiğini dile getirdi.

SİLİVRİ’DEN DÜNYA KAMUOYUNA AÇIK MESAJ

Ekrem İmamoğlu’nun The New York Times’ta yayımlanan yazısı, Türkiye’deki adalet sistemi, siyasi baskılar ve demokratik gerilemeye yönelik sert eleştiriler içeriyor. Yazısında, gözaltına alınma sürecini “bir teröristin yakalanması gibi” tanımlayan İmamoğlu, sabaha karşı evinin polis tarafından basıldığını ve 19 Mart sabahı itibarıyla tutuklandığını aktardı.

İmamoğlu, bu tutuklamanın Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)’nin cumhurbaşkanlığı adayını belirleyeceği ön seçimden sadece dört gün önce gerçekleşmesine dikkat çekerek, bu zamanlamanın siyasi müdahalenin açık göstergesi olduğunu savundu.

“SANDIKTA YENEMEYİNCE YARGIYI KULLANDI”

İmamoğlu, “Sandıkta beni mağlup edemeyeceğini fark eden Erdoğan, yargıyı kullanarak beni saf dışı bırakmaya çalışıyor,” sözleriyle doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldı. Aynı zamanda, üniversite diplomasının iptaliyle başlayan sürecin, kendisinin aday olmasının önüne geçmek için planlandığını öne sürdü.

Aleyhine açılan davaların çoğunun uydurma ve kanıtsız olduğunu belirten İmamoğlu, bugüne kadar kendisine yönelik 100’den fazla soruşturma ve onlarca dava açıldığını hatırlattı.

“HALK SUSTURULAMAZ, GÖZDAĞINA BOYUN EĞMEZ”

Türkiye genelinde başlayan protestolara değinen İmamoğlu, halkın bu baskıcı politikalara karşı sessiz kalmadığını ifade etti. Gezi Parkı eylemlerinden bu yana en geniş katılımlı protestoların yaşandığını belirten İmamoğlu, özellikle gençlerin, kadınların ve işçilerin demokratik haklara sahip çıktığını vurguladı.

İstanbul’un farklı ilçeleri başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleşen gösterilere rağmen hükümetin baskıcı tutumunu sürdürdüğünü belirten İmamoğlu, “Bu sadece bana karşı değil, özgürlüğe karşı bir saldırıdır” dedi.

ULUSLARARASI DESTEK VE ELEŞTİRİ

Yazısında, Avrupa’daki bazı belediye başkanlarından ve sosyal demokrat liderlerden destek mesajları aldığını belirten İmamoğlu, özellikle Washington yönetiminin ve Avrupa’daki hükümetlerin sessizliğini ise eleştirdi. “Dünya demokrasiyi sadece sözle değil, eylemle savunmalı” çağrısı yaptı.

Jeopolitik dengeler nedeniyle Türkiye’nin öneminin arttığını söyleyen İmamoğlu, “Bu stratejik önem, insan hakları ihlallerini görmezden gelmeyi haklı çıkaramaz” ifadelerini kullandı.

15 MİLYON KİŞİ OY VERDİ

Yazının en dikkat çeken bölümlerinden biri ise CHP’nin gerçekleştirdiği ön seçim. İmamoğlu, tutuklu olmasına rağmen ön seçimde partisinin cumhurbaşkanı adayı olarak seçildiğini, sayımlara göre 15 milyon kişinin oy verdiğini belirtti. Bu durumun halkın desteğini açık şekilde ortaya koyduğunu ifade etti.

İmamoğlu yazısını, “Demokrasinin geleceği, sessiz kalmayanların cesaretiyle şekillenecek. Dünya liderleri sessiz kalmamalı. Türkiye’nin ve dünyanın demokrasiye ihtiyacı var,” sözleriyle sonlandırdı. Cezaevinden yazdığı bu çağrı, sadece Türkiye’ye değil, tüm dünyaya bir uyarı olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: https://www.medyaradar.net