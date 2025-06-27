26 Haziran 2025 Reyting Sonuçları Açıklandı: Zirvede Sürpriz Yok!

26 Haziran 2025 Perşembe gününe ait televizyon reyting sonuçları belli oldu. Gün boyunca en çok izlenen yapımlar ve kanallar sıralandı. Reyting listelerinin zirvesi yine değişmedi. Atv’nin başarılı programı “Müge Anlı ile Tatlı Sert”, tüm kategorilerde birinci sırada yer alarak dikkatleri üzerine çekti.

Total, AB ve ABC1 gruplarında günün en çok izlenen yapımları şu şekilde sıralandı:

TÜM GRUPLARDA ZİRVEDE: MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan “Müge Anlı ile Tatlı Sert”, 26 Haziran reyting listelerinde Total, AB ve ABC1 kategorilerinde birinciliği elde etti. Program, sabah kuşağındaki başarısını bir kez daha tescillemiş oldu.

ESRA EROL’DA YİNE ZİRVE TAKİBİNDE

Atv’nin diğer bir güçlü yapımı olan “Esra Erol’da” programı, Total kategorisinde ikinci sırada yer aldı. Esra Erol, izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ederken, program istikrarlı yükselişini sürdürüyor.

ÇİFT KİŞİLİK ODA LİSTEYE HIZLI GİRİŞ YAPTI

Now TV ekranlarında yayınlanan yeni dizi “Çift Kişilik Oda”, Total kategorisinde üçüncü sıraya yerleşerek dikkat çekici bir çıkış yaptı. Henüz ilk bölümleriyle reyting listelerinde üst sıralara tırmanan yapım, gelecek haftalar için umut verdi.

MASTERCHEF TÜRKİYE ABC1’DE ÜÇÜNCÜ

TV8’in sevilen yarışma programı “MasterChef Türkiye”, ABC1 kategorisinde üçüncü sırada yer aldı. Program, özellikle genç ve şehirli izleyici kitlesi tarafından yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

GENEL DEĞERLENDİRME

26 Haziran reyting sonuçlarına göre;

Gündüz kuşağında Atv ağırlığını hissettirdi.

Müge Anlı ve Esra Erol , zirveyi paylaşan isimler oldu.

Now TV’nin yeni dizisi listeye güçlü giriş yaptı.

TV8’in MasterChef’i ise özellikle ABC1 kategorisinde rekabeti sürdürdü.



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