Kızılay skandalında yeni perde! ‘Biz de çadır satın aldık’ diyerek duyurdular…

Kahramanmaraş merkezli, çok sayıda ilde büyük yıkımlara ve can kayıplarına yol açan depremlerin ardından barınma sorunu sık sık gündeme gelirken ‘Kızılay AHBAP’a çadır sattı’ iddiası sosyal medyada çok konuşulmuştu. İddialar üzerine AHBAP Derneği ve derneği yöneten şarkıcı Haluk Levent açıklama yapmıştı.

Sonrasında Kızılay ise alışverişin, ‘afetzedelerin barınma ihtiyacının bir an önce çözülmesi’ için yapıldığını, ‘çadır üretiminin devamını sağlamak amacıyla da ham madde bedelinin kabul edildiğini’ bilmişti.

TANESİ 140 BİN TL’DEN 5 ADET ÇADIR

Son olarak Türkiye Eczacılar Birliği’nin de Kızılay’dan çadır aldıkları aktarıldı.

TEB Başkanı Arman Üney, tanesi 140 bin TL’den 76 metrekare büyüklüğünde beş adet çadırı Kızılay’dan satın aldıklarını belirtti.

KIZILAY BAŞKANI KINIK’IN OĞLU DA KURUMDA GÖREV YAPIYORMUŞ

Öte yandan Kızılay ile AHBAB arasındaki çadır diyaloğu sonrası yeniden gündem olan Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın oğlunun da kurumda görev yaptığı ortaya çıktı. Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın oğlu Muhammed Furkan Kınık, Genç Kızılay Başkan Yardımcılığı görevini üstleniyor.

KEREM KINIK’IN OĞLU 2016’DAN BERİ GENÇ KIZILAY YÖNETİM KURULU ÜYESİ

1993 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Kerem Kınık’ın oğlu Muhammed Furkan Kınık, İstanbul Şehir Üniversitesi, City of London’da eğitimini tamamladı. Evli ve iki çocuk babası olan Muhammed Furkan Kınık, 2016’dan beri Genç Kızılay Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor.