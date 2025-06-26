TÜRK-İŞ’TEN GREV UYARISI: 15 TEMMUZ’U İŞARET ETTİ

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, kamu toplu iş sözleşmeleri kapsamında hükümetle yapılan görüşmelerde uzlaşma sağlanamaması halinde 15 Temmuz tarihine kadar grev kararı alacaklarını açıkladı.

“MASA SUSARSA ALAN KONUŞUR”

DSİ Bölge Müdürlüğü önünde sendika yöneticileri ve çok sayıda işçinin katıldığı kitlesel açıklamada konuşan Atalay, 81 ilde işçilerin taleplerini dile getirdiklerini belirterek, “Sıkıntımızı kamuoyuyla paylaştık. Masa susarsa alan konuşur” dedi.

“EYLEM SEVDAMIZ YOK AMA BAŞKA KAPIMIZ DA YOK”

Görüşmelerden sonuç alınamaması halinde sendika olarak grev kararı alacaklarını vurgulayan Atalay, “Eylem yapmak gibi bir sevdamız yok ama artık başka kapımız da kalmadı” ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAKANLIKLARA ÇAĞRI

Hükümete ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenen Atalay, Çalışma ve Maliye Bakanlıklarına da çağrıda bulunarak, “Bir an evvel makul bir teklif getirin. 3 eylem takvimi daha var önümüzde. 15 Temmuz’a kadar taleplerimiz karşılanmazsa grev kararı alacağız” dedi.

ASGARİ ÜCRETLİ, EMEKLİ VE ENGELLİLERİN SORUNLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Açıklamasında, asgari ücretliler, emekliler, kadınlar ve engellilerin yaşadığı ekonomik zorluklara da değinen Atalay, bu sorunların artık görmezden gelinemeyeceğini söyledi.

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