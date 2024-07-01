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Meteoroloji’den gök gürültülü sağanak uyarısı!

Meteoroloji’den gök gürültülü sağanak uyarısı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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28 Temmuz 2024 - 12:33
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 28 Temmuz hava durumu tahminlerini paylaştı. 5 il için sarı kodlu uyarı yapılırken; Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun’un doğu ilçeleri, Ordu, Tokat, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Van çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Öte yandan hava sıcaklıklarının ise yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte il il 28 Temmuz Pazar hava durumu…

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