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Nafile oruca ne zaman ve nasıl niyet edilir?

Nafile oruca ne zaman ve nasıl niyet edilir?
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08 Ağustos 2022 - 14:24

Nafile oruca ne zaman ve nasıl niyet edilir? Nafile orucu hakkında Diyanet bilgisi

Nafile oruca ne zaman ve nasıl niyet edilir Nafile orucu hakkında Diyanet bilgisi

Nafile orucu, oruç ibadetlerinden biri. Ramazan orucunun dışındaki nafile orucu isteğe bağlı olarak tutulur. Peki nafile oruca ne zaman ve nasıl niyet edilir? İşta nafile orucuyla ilgili diyanet bilgisi…

Nafile Oruç, kişiye farz veya vacip olmadığı hâlde, isteğe bağlı olarak Ramazan ayının dışında tutulan oruçtur. Oruç ibadeti; farz, vacip ve nafile olmak üzere 3’e ayrılıyor. Nafile oruç da oruç ibadetlerinden biri. Nafile oruçlar, oruç tutmanın mubah olduğu zamanlar da tutulabilmektedir. Ancak bazı özel günlerde oruç tutulması diğer günlere göre daha faziletli görülmektedir. Bu özel günlerde tutulan oruç da sünnet olarak kabul edilmektedir.NAFİLE ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.NAFİLE ORUCA NE ZAMAN NİYET EDİLİR?Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).
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