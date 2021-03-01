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Güney Kıbrıs’a Tepki: Lanetliyoruz

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Güney Kıbrıs’a Tepki: Lanetliyoruz
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02 Nisan 2021 - 18:43
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin EOKA terör örgütü’nün 65. yılını anan bir pul bastırmasını lanetliyoruz. EOKA bir katliam şebekesidir. Kıbrıs Türkleri’ni acımasızca öldüren bu terör örgütü ancak lanetle anılabilir.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin EOKA terör örgütü’nün 65. yılını anan bir pul bastırmasını lanetliyoruz. EOKA bir katliam şebekesidir. Kıbrıs Türkleri’ni acımasızca öldüren bu terör örgütü ancak lanetle anılabilir.

Sosyal medyadan paylaşımda bulunan AK Partili Çelik, şu ifadelere yer verdi:

Türkiye, Kıbrıs Türk davasının sonsuza kadar destekçisidir. Her türlü cinayet şebekesini alt edecek irademiz vardır. Hiçkimse KKTC’nin meşru hak ve menfaatlerini gaspedemeyecektir.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin EOKA’yı anması hala bu cinayet şebekesine destek verdiğini gösteriyor. Kıbrıs Türkü bu cinayet örgütleriyle savaşarak varoldu ve varolmaya devam edecek.

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