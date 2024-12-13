EN PAHALI IPHONE PİYASAYA SÜRÜLDÜ: FİYATI TAM 301 BİN DOLAR

Apple, teknoloji dünyasında rekor kırmaya devam ediyor. Şirket, piyasaya sürdüğü ilk iPhone’un hiç kullanılmamış modelini satışa sundu ve fiyatı 301 bin dolara kadar çıktı. Bu tarihi satış, teknoloji koleksiyoncuları için önemli bir dönüm noktası olurken, Apple’ın nostaljik ürünlere olan talebi bir kez daha gözler önüne serdi.

İlk iPhone’un Hiç Açılmamış Kutusu

Apple, 2007 yılında piyasaya sürdüğü ilk iPhone modelinin açılmamış kutusunu açık artırmada satışa sundu. Satış fiyatı, 301 bin dolar ile tarihin en pahalı iPhone satışlarından biri olarak kayıtlara geçti. Jelatini açılmamış, sıfır durumda olan bu iPhone, teknoloji meraklıları ve koleksiyoncuları için adeta bir hazine değerinde.

İlk iPhone’un Özellikleri

2007 yılında piyasaya sürülen ilk iPhone, teknoloji dünyasında devrim yaratmıştı. 3,5 inçlik dokunmatik ekranı, 2 megapiksellik arka kamerası ve 4, 8 ya da 16 GB’lık depolama kapasitesiyle dikkat çekiyordu. O dönemde 3G desteği bulunmayan iPhone, tek çekirdekli ARM 11 işlemcisiyle çalışıyordu. O zamanlar devrimsel bir ürün olarak kabul edilen bu cihaz, yıllar sonra koleksiyon değeri kazandı.

Apple’ın Koleksiyon Ürünlerine Olan İlgi

Apple’ın 2007 yılında piyasaya sürdüğü ilk iPhone, nostaljik bir öneme sahip oldu. Cihaz, sadece teknoloji dünyasında değil, aynı zamanda koleksiyon pazarında da büyük bir ilgi görmeye başladı. Satışa sunulan bu nadir cihaz, koleksiyoncular için paha biçilemez bir ürün haline geldi. Her geçen yıl artan iPhone koleksiyonlarına duyulan ilgi, Apple ürünlerinin gelecekteki değerini de artırıyor.

Sonuç: Apple’dan Rekor Satış

Apple, nostaljik ürünlere olan talebi en iyi şekilde değerlendiren teknoloji şirketlerinden biri. İlk iPhone’un satışa sunulması, Apple’ın koleksiyon ürünlerinin değerini gösteren bir diğer örnek oldu. 301 bin dolara satılan bu cihaz, teknoloji dünyasında önemli bir yer tutmaya devam edecek.

kaynak: https://www.ensonhaber.com