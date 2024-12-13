TIME DERGİSİ, DONALD TRUMP’I 2024’ÜN YILIN KİŞİSİ SEÇTİ

TIME dergisi, 2024 yılı için Yılın Kişisi olarak ABD eski Başkanı Donald Trump’ı seçti. Dergi, Trump’ın siyasi arenadaki etkisini ve geri dönüşünü vurgulayarak, onun “Amerikan başkanlığını yeniden şekillendirdiği” ve “tarihi boyutlarda bir geri dönüşe imza attığı” yorumunda bulundu.

Donald Trump’ın Başarıları ve Geri Dönüşü

Trump, 2024 Başkanlık seçimlerinde Başkan Yardımcısı Kamala Harris’i yenerek ikinci kez başkanlık görevine seçildi. TIME dergisi, Trump’ın yeniden başkanlık koltuğuna oturmasının, “nesilde bir kez görülen siyasi bir yeniden yapılanma” olduğunu belirtti. Trump’ın bu büyük başarısı, onun ABD siyasetindeki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

TIME Dergisinin Kapak Fotoğrafı

TIME dergisinin bu haftaki kapağında, Donald Trump, kırmızı kravatı ve dalgın pozuyla yer alıyor. Dergi, Trump’ın kişisel ve siyasi kariyerinde önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade ederek, onun bir kez daha tarih yazdığına dikkat çekti.

Trump’ın İkinci Kez “Yılın Kişisi” Olması

Donald Trump, TIME dergisi tarafından 2016 yılında da Yılın Kişisi seçilmişti. 2024’teki seçimi kazanarak, TIME dergisi tarafından ikinci kez bu unvana layık görülen Trump, siyasi kariyerinde önemli bir kilometre taşını daha geride bırakmış oldu.

Trump’ın 2024’teki Zaferi ve ABD Siyasetindeki Yeri

2024 seçim zaferi, Trump’ın Amerikan siyasetindeki güçlü etkisini pekiştirirken, ülkenin geleceğiyle ilgili büyük değişimlere de işaret ediyor. Trump’ın yeniden başkan seçilmesi, Amerika’daki siyasi istikrarı ve uluslararası ilişkileri doğrudan etkileyecek gibi görünüyor.

Sonuç: Trump’ın Tarihi Başarısı

TIME dergisinin 2024 Yılın Kişisi olarak Donald Trump’ı seçmesi, onun ABD siyasetindeki uzun süreli etkisini bir kez daha kanıtlamış oldu. Trump, bir kez daha tarih yazmaya devam ediyor ve bu zafer, siyasi geleceği ile ilgili daha fazla tartışmayı da beraberinde getirecek.

kaynak: https://www.ensonhaber.com