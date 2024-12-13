BORRELL: TRUMP DÖNEMİNDE MÜSLÜMANLARA KARŞI HAÇLI SEFERLERİ BAŞLATILABİLİR

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ABD’de Donald Trump’ın yeniden başkan seçilmesi durumunda, Avrupa’nın ABD dış politikasına olan bağımlılığının büyük tehlikelere yol açabileceğini belirtti. Borrell, Trump’ın yeni döneminde Çin ve Müslümanlara karşı sert politikaların devreye girebileceğini ve hatta “Haçlı Seferi” benzeri bir durumun ortaya çıkabileceğini ifade etti.

Avrupa’nın Bağımsız Dış Politika Gerekliliği

Josep Borrell, AB’nin ABD’nin dış politikasına olan bağımlılığının Avrupa için risk taşıdığını vurguladı. “Biz Avrupalılar her dört yılda bir Amerikan seçmenlerinin ruh haline güvenemeyiz,” diyen Borrell, AB’nin kendi güvenliğini sağlayabilecek duruma gelmesi gerektiğinin altını çizdi. Bu açıklama, AB’nin dış politika bağımsızlığına duyulan ihtiyacı bir kez daha gözler önüne serdi.

Trump’ın Potansiyel Politikaları: Çin ve Müslümanlara Karşı Sert Adımlar

Borrell, Donald Trump’ın başkanlık döneminde NATO ülkelerini savunma harcamalarını artırmaya zorladığını hatırlatarak, yeni dönemde de Çin ve Müslümanlara karşı sert politikaların uygulanabileceğini dile getirdi. Trump’ın Savunma Bakanı adayı Pete Hegseth’in kolundaki “Tanrı öyle istiyor” dövmesi, Borrell’e göre bu olasılığı güçlendiren bir işaret olarak değerlendiriliyor. Bu tür işaretler, Trump’ın politika biçiminin Avrupa için daha fazla tehdit oluşturabileceğini gösteriyor.

AB İçin Tehditler ve Yeni Güvenlik Stratejileri

Borrell’in açıklamaları, AB’nin ABD dış politikasına olan bağımlılığının Avrupa için oluşturabileceği tehlikeleri ve Trump’ın politikalarının olası etkilerini gözler önüne serdi. AB’nin, gelecekteki olası siyasi krizlere karşı kendi güvenliğini sağlamak adına daha bağımsız bir dış politika stratejisi geliştirmesi gerektiği vurgulandı.

Sonuç: Avrupa’nın Bağımsızlık İhtiyacı

Josep Borrell’in uyarıları, Avrupa Birliği’nin ABD dış politikasına olan bağımlılığını azaltmak ve kendi stratejik çıkarlarını korumak için daha bağımsız hareket etmesi gerektiğini bir kez daha gündeme taşıdı. Trump’ın potansiyel politikaları, Avrupa’nın güvenliği ve küresel ilişkiler açısından ciddi sonuçlar doğurabilir. AB, gelecekteki olası bu tür tehditlere karşı kendi dış politikalarını daha sağlam bir şekilde şekillendirmelidir.

kaynak: https://www.ensonhaber.com