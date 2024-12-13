İSTANBUL’DA İSPARK OTOPARK ÜCRETLERİNE %115’E VARAN ZAM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nde alınan kararla, İSPARK otopark ücretlerine %115’e varan oranlarda zam yapıldı. Araç sahiplerini doğrudan etkileyen bu zam, İstanbul genelinde tepkiyle karşılandı. Yeni tarife, İstanbulluların park maliyetlerini önemli ölçüde artıracak.

YENİ İSPARK ÜCRET TARİFESİ

Zam sonrası belirlenen yeni İSPARK ücret tarifesi şu şekilde:

0-1 Saat: 70 TL

70 TL 1-2 Saat: 90 TL

90 TL 2-4 Saat: 110 TL

110 TL 4-8 Saat: 135 TL

135 TL 8-12 Saat: 180 TL

180 TL 12-24 Saat: 270 TL

Ücretler, otoparkın bulunduğu bölge ve türüne göre farklılık gösterebiliyor. İstanbul’un merkezi ve yoğun bölgelerinde daha yüksek tarifeler uygulanabiliyor.

ZAM KARARI NASIL ALINDI?

İBB Meclisi’nde yapılan oylamada, zam teklifi AK Parti Grubu’nun “hayır” oylarına karşılık CHP’li üyelerin oylarıyla kabul edildi. Karar, İstanbul genelinde farklı kesimlerden eleştiriler aldı. Araç sahipleri, artan otopark maliyetleri nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi.

SON BİR YILDAKİ ZAMLAR

İSPARK otopark ücretlerine en son 11 Ekim 2023’te %57’ye varan oranlarda zam yapılmıştı. Son bir yıl içinde gerçekleşen zamlar, otopark maliyetlerini iki katından fazla artırdı. Bu durum, özellikle günlük park yapan sürücüleri olumsuz etkiliyor.

ARAÇ SAHİPLERİNE ETKİSİ

Yeni zam, araç sahiplerinin bütçelerini zorlayacak. Özellikle uzun süreli park yapanlar, yeni tarifeden daha fazla etkilenecek. Alternatif park çözümleri ve toplu taşıma kullanımının artması, bu süreçte sıkça konuşulacak konular arasında.

ALTERNATİF ÇÖZÜMLER GÜNDEMDE

Artan otopark ücretleri, toplu taşıma kullanımının teşvik edilmesi gerektiğini bir kez daha gündeme getirdi. İBB’nin bu alandaki politika ve çözümlerini açıklaması bekleniyor. Ayrıca, özel sektör tarafından sunulan otopark alternatifleri de daha cazip hale gelebilir.

SONUÇ

İstanbul’da otopark ücretlerindeki bu artış, araç sahiplerinin günlük yaşamını doğrudan etkileyecek. İSPARK zamları, trafik yoğunluğunu azaltmak ve toplu taşıma kullanımını artırmak amacıyla alınmış olsa da, kısa vadede bütçeler üzerinde ciddi bir yük oluşturuyor.

kaynak: https://www.ensonhaber.com