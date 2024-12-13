ATA’NIN BİR VASİYETİ DAHA GERÇEKLEŞTİ!

Moko Yapım etiketiyle “Vasiyet” müzik albümü, 2 yıla yakın bir zaman sonunda tamamlanarak dinleyicisi ile buluştu

Atatürk anısına hazırlanan “Vasiyet” albümünün hikâyesi 12 yıl öncesine dayanıyor. Proje, Yapımcı Murat Yıldırım ve Atatürk’ün manevi kızı Ülkü Adatepe’nin Atatürk’ün sevdiği şarkılardan oluşan bir albüm yapma isteğiyle başladı.

Proje, Ülkü Adatepe’nin hayata veda etmesiyle bir süre gecikmeye uğradı. Ülkü Adatepe’nin çok istediği bu albüm projesinin yapılmasını üstlenen ünlü yapımcı Murat Yıldırım bu albümü bir vasiyet olarak gördüğünü belirtti ve bu sebeple de albümün adını “Vasiyet” olarak koydu.

Ülkü Adatepe Murat Yıldırım’la yaptığı konuşmalarda Atatürk’ün sakin, kalabalık olmayan ortamlarda mırıldanarak da olsa türkü ve şarkı söylediğini, Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün sanat ve müziğe düşkünlüğünü anlatmıştı.

Murat Yıldırım’ın “Hangi şarkıları çok severdi?” sorusuna ise Ülkü Adatepe, “Doğusundan batısına her müzik eserini severek dinlerdi” yanıtını vermişti. Çocukluğunda en çok duyduğu şarkı ve türküleri sayan Ülkü Adatepe bu albümde yer alan repertuvarın belirleyicisi olmuştur.

Murat Yıldırım çıkardığı albümle ilgili şöyle bir mesajı var: “Birbirinden başarılı 9 ünlü sanatçının seslendirdiği 9 eseri sizlerle buluşturmaktan büyük gurur duyuyoruz.”

İşte o albüm…

1.Birce Akalay &Yasemin Ergün -Mazi Kalbimde Yaradır

2.Cem Adrian –Fikrimin ince gülü

3.Eftalya Yağcı -Bülbülüm Altın kafeste

4.Lejant -Vardar ovası

5.Nalan Altınörs -Nihansın dideden

6-Seçil Heper -A benim mor çiçeğim

7.serel Yereli-Yemen Türküsü

8.Tuğkan &Aylin Yeliz -Bir Fırtına tuttu bizi

9.Zakkum -Dağ başını duman almış