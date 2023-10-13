Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

İstanbul’da polisin şehit edilmesi sonrası operasyon

İstanbul’da polisin şehit edilmesi sonrası operasyon
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
0 views
13 Ekim 2023 - 10:47

İstanbul Büyükçekmece’de ihbar sonrası gittiği evde polis memuru Cihat Ermiş’i şehit edilmesi sonrası düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların Ermiş’i şehit eden zanlının anlaşmazlık yaşadığı suç örgütü ile bağlantılı olduğu öğrenildi.

Büyükçekmece’de ihbara giden polis memuru Cihat Ermiş’in içeriden açılan ateşle şehit edilmesinden sonra yapılan çalışmalarda, şüpheli Muhammet Berke Çolak’ın, evinin önünde ateş edenlerle uyuşturucu yüzünden aralarında anlaşmazlık olduğu belirlendi. Narkotik ekipleri, kapının önünde ateş eden ve uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen ‘Ceco İsa Grubu’ olarak bilinen suç örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 2’si yaşı küçük olduğu için çocuk şube ekiplerine verilirken 7 kişi ise adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Muratçeşme Mahallesi’nde 9 Ekim Pazartesi günü saat 02.30’da Çalıkuşu 1 sokak üzerinden silah sesleri geldiğini duyanlar polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden ekip ateş edenleri bulmaya çalışırken yeni bir ihbar daha aldı. Cadde üzerindeki bir sitenin giriş katında oturan Muhabbet Berke Çorak, evine isabet olduğunu polise haber verdi. Bunun üzerine ekip ihbarın yapıldığı eve gitti. Ekipler kapıyı çaldı ancak açan olmadı. İhbarı Çorak’ın telefonunu arayan ekipler yine cevap alamayınca Çorak’ın hayatından endişe ederek kapısını açıp içeri girdi. Ancak Çorak eve giren polise ateş etti. Açılan ateş sonucu göğsünden yaralanan polis memuru Cihat Ermiş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

buyukcekmecede-polis-memuru-cihat-ermisi-sehit-eden-ceteye-operasyon-9-gozalti-3636-dhaphoto2.jpg

POLİSİ ŞEHİT EDEN ÇORAK’IN UYUŞTURUCU YÜZÜNDEN ANLAŞMAZLIK YAŞADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Ermiş’i şehit eden Çorak gözaltına alınırken evinde yapılan aramalarda ise bir miktar uyuşturucu bulundu. Ekipler bu sırada kapının önünde ateş edenlerin de tespit edilmesi için çalışmalarına devam etti. Yapılan incelemelerde şüpheli Muhammet Berke Çorak’ın kapısının önünde ateş edenlerin ‘Ceco İsa Grubu’ olarak bilinen çete üyeleri olduklarını belirledi. Çorak ve çete üyeleri arasında uyuşturucu yüzünden anlaşmazlık olduğu saptanınca Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ‘Ceco İsa Grubu’na yönelik çalışma başlattı.

buyukcekmecede-polis-memuru-cihat-ermisi-sehit-eden-ceteye-operasyon-9-gozalti-3636-dhaphoto1.jpg

Çalışmalarda çete üyesi olduğu tespit edilen 9 kişiye operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda Çorak’ın evinin önünde ateş ederken kullanılan 2 ruhsatsız tabanca, 9 fişek, Uzi görünümlü airsoft silah, kurusıkı tabanca, hassas terazi ve muhtelif miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

buyukcekmecede-polis-memuru-cihat-ermisi-sehit-eden-ceteye-operasyon-9-gozalti-3636-dhaphoto7.jpg

DAHA AZ DİKKAT ÇEKMEK İÇİN SUÇ İŞLERKEN ÇOCUKLARI KULLANMIŞLAR

Gözaltına alınan ‘Ceco İsa Grubu’ üyelerinin bölgede bulunan insanlar üzerinde korku ve panik oluşturup alıkoydukları kişileri darp ederek video kaydına aldıkları ve husumetli oldukları kişilerin ev veya iş yerlerini kurşunladıkları bu suçları işlerken daha az dikkat çektiği için çocukları kullandıkları öğrenildi. Öte yandan çete üyelerinin eylemlerini kiralık ve ya çalıntı motosiklet ile gerçekleştirdikleri öğrenildi.

buyukcekmecede-polis-memuru-cihat-ermisi-sehit-eden-ceteye-operasyon-9-gozalti-3636-dhaphoto8.jpg

Gözaltına alınan şüphelilerden 2’si yaşı küçük oldukları gerekçesiyle Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken 7 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 7’si de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ukrayna ve Rusya’ya ait gemiler Marmara’da çarpıştıUkrayna ve Rusya’ya ait gemiler Marmara’da çarpıştı
Öldürdüğü annesinin cesediyle 15 saat yaşadıÖldürdüğü annesinin cesediyle 15 saat yaşadı
Şanlıurfa’da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!Şanlıurfa’da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!
AYM kararını verdi: Vergide yeni gelişme!AYM kararını verdi: Vergide yeni gelişme!
Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? 13 Ekim güncel gram altın, yarım altın ve çeyrek altın fiyatları!Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? 13 Ekim güncel gram altın, yarım altın ve çeyrek altın fiyatları!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Van’da trafik kazası
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ukrayna ve Rusya’ya ait gemiler Marmara’da çarpıştı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Acun Ilıcalı’nın ‘erken uyanıp işe gitme’ isyanına Nagihan Karadere’den yanıt geldi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü oyuncu huzuru pembe karavanda buldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Metin Akpınar’ın evlilik dışı ilişkiden kızı olduğu ortaya çıktı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İYİ Partiden AKP’ye Meral Akşener yanıtı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İstanbul’da polisin şehit edilmesi sonrası operasyon
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Öldürdüğü annesinin cesediyle 15 saat yaşadı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Haluk Bilginer’in alacağı ücret dudak uçuklattı. Angelina Jolie ile başrolde oynayacak
GÜNLÜK HABER AKIŞI
MasterChef’te 5. ve 6. eleme adayları belli oldu! Olağanüstü çaba yetmedi
SON DAKİKA HABERLERİ
Dolar ve Euro yeni güne böyle başladıEkim 11, 2023-9:51 am
Balık fiyatlarına 5 günde büyük zam!Ekim 11, 2023-9:43 am
Fındık fiyatları uçuşa geçti!Ekim 11, 2023-9:29 am
Çok sayıda il için ‘saatli’ uyarı: Kuvvetli olacak! İşte il il 11 Ekim hava durumu…Ekim 11, 2023-9:27 am
Ağustos ayı işsizlik rakamları açıklandı!Ekim 10, 2023-10:31 am
SGK’da açık rekoruEkim 10, 2023-9:54 am
Dolarda günün ilk rakamları nasıl?Ekim 10, 2023-9:51 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !