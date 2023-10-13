İstanbul’da polisin şehit edilmesi sonrası operasyon

İstanbul Büyükçekmece’de ihbar sonrası gittiği evde polis memuru Cihat Ermiş’i şehit edilmesi sonrası düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların Ermiş’i şehit eden zanlının anlaşmazlık yaşadığı suç örgütü ile bağlantılı olduğu öğrenildi.