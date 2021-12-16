Merkez Bankası Faizi Yüzde 14’e Düşürdü Dolar Fırladı: 15,65

Banka; Eylül, Ekim ve Kasım’da toplamda 400 baz puanlık faiz indirimi yapmıştı. Böylelikle Merkez Bankası’nın Aralık ayında yaptığı 100 baz puan faiz indirimiyle, toplamda 500 baz puanlık indirim yapıldı.

TL’NİN TOPARLANMASINA ENGEL OLUYOR

Üç yılın zirvesinde bulunan yüzde 21.31 seviyesindeki enflasyonda birkaç ay içinde yüzde 30’a doğru beklenen yükselişe rağmen TCMB’nin bugün bir kez daha faiz indirimine gitmesi TL’nin değerini tarihi dip seviyelere düşürdüğü gibi toparlanmasına da engel oluyor.

TL’NİN DEĞER KAYBI YÜZDE 50’Yİ AŞTI

Son yıllarda TCMB ve ekonomi yönetiminde sık sık değişikliğe gidilmesi, Erdoğan’ın düşük faiz istekleri ile üretim, ihracat ve cari dengede fazla verilmesini öngören ekonomik planına yönelik endişeler sebebiyle Türk lirasının dolar karşısındaki bu seneki değer kaybı yüzde 50’yi aştı.

TL’deki kayıpların yüzde 45 ile büyük bölümü Eylül ayı başından beri, yani TCMB’nin ilk faiz indirimi sinyalinden itibaren gerçekleşti.