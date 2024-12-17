KKTC’den Gelen Eşyaya AB Ülkelerinden Geliyor Muamelesi Yapılacak

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenleme ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) getirilen eşyalara, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden gelen eşyalar için uygulanan vergi oranları uygulanacak.

Kararın Detayları

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe giren bu düzenleme, KKTC’den doğrudan yolcu beraberinde, posta ya da kargo yoluyla gelen eşyaların tek ve maktu bir vergiye tabi olmasını öngörüyor.

Dayanak ve Amaç

Düzenleme, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile KKTC Hükümeti arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek amacıyla yapıldı.

ile arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek amacıyla yapıldı. Karar, Gümrük Kanunu’nun 167. maddesi ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na dayanarak hazırlandı.

Önemli Maddeler

Vergi Uygulaması:

KKTC’den doğrudan gelen eşyaya, AB ülkelerinden gelen eşyalar için uygulanan tek ve maktu vergi oranları tahsil edilecek. Yetki:

Bu düzenlemenin uygulanmasına ilişkin tüm düzenlemeleri yapma yetkisi Ticaret Bakanlığı’na verildi. Yürürlük:

Karar, 17 Aralık 2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Hedef: Ticari İlişkilerin Güçlendirilmesi

Bu yeni düzenleme, KKTC’den gelen eşyaların Türkiye’deki ticari dolaşımını kolaylaştırmayı ve KKTC ile ekonomik bağların güçlendirilmesini amaçlıyor.

Kaynak: www.yenicaggazetesi.com.tr