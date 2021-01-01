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Milli Piyango biletlerinin satışı bu yıl düştü; “Güven sıfır!”

Milli Piyango biletlerinin satışı bu yıl düştü; “Güven sıfır!”
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28 Aralık 2021 - 15:46

Milli Piyango biletlerinin satışı bu yıl düştü; “Güven sıfır!”

Bir bayi çalışanı, bilet satışlarının bu yıl ancak yüzde 20’leri bulabileceğini söyledi, “Geçen yıla göre yüzde 50 düştü satışlarımız” dedi

Milli Piyango biletlerinin satışı bu yıl düştü; &quot;Güven sıfır!&quot;

Yılbaşı yaklaşırken Eminönü’ndeki Nimet Abla Gişesi’nin önünde her yıl olduğu gibi bu yıl da kuyruk oluştu. Ancak vatandaşın bu yıl, 2017’de Varlık Fonu’na 2020’de ise özelleştirilerek Demirören Grubu ile Sişal Şans’a devredilen Milli Piyango’ya güveni azalmış durumda.

“GÜVEN SIFIR”

Sözcü’nün izlenim haberine göre, bilet almak isteyen bir öğrenci; “İstanbul’a ilk geldiğimde ailem memleketten para gönderir ‘Hepimiz için birer bilet al’ derdi. Artık istemiyorlar. Ben de geçerken uğradım bir tane alıyorum” dedi. Bir seyyar bayi de, “Güven sıfır. Kimse çıkacağına inanmıyor artık. Eskiden aralık başında burada kuyruk başlar ay sonuna doğru Mısır Çarşısı’na uzardı. Bu yıl sadece iki gün kuyruk oldu” diye konuştu.

Bu yıl 10 milyon numara belirlendiğini 25 milyona yakın bilet basıldığı belirtilen haberde, bayilerin bu yıl beklentisinin bilet satışlarının yüzde 20 civarında olması. Öte yandan organizasyonun Şisal Şans’a devredilmesi ile primlerin yüzde 9.75’ten 4.25’e çekildiğini söyleyen seyyar bilet satıcıları, para kazanamadıkları için işi bırakıyor. Yerleşik dükkânlarda ise primler yüzde 3.5. Bu gerileme ile Türkiye’de 8 bin civarında olan gezici Milli Piyango satıcısı sayısı 1000’e kadar düşerken sadece 460’ı sahada çalışıyor. İstanbul Milli Piyango Satıcıları Esnaf Odası’na bağlı üye sayısı ise 1500’den 600’e kadar düştü. İstanbul Milli Piyango Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Ahmet Yazıcı, üyelerin tamamının da aktif olarak çalışmadığını söylüyor. Bu yıl sokaklarda bayi sayısındaki azalmanın nedeninin de bu olduğunu anlatıyor.

“İNSANLAR GÜVENİNİ KAYBETTİ ARTIK”

İsmini vermek istemeyen bir bayi “Kazancım yarı yarıya düştü. İnsanlar güvenini kaybetti artık satış yapamıyoruz, eskiden günlük 1000 bilet satıyordum şimdi 200-300 satabiliyorum” diyor.

“YÜZDE 50 DÜŞTÜ SATIŞLARIMIZ”

Yerleşik bir bayi ise bilet satışlarının bu yıl ancak yüzde 20’leri bulabileceğini söyleyerek “Yurttaş kazanmıyor, bayi kazanmıyor, kim kazanıyor bu piyangodan. Geçen yıla göre yüzde 50 düştü satışlarımız” diye konuşuyor.

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