Pınar Altuğ’dan Yangın Öncesi Ve Sonrası Paylaşımı

Yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen oyuncu Pınar Altuğ, Sosyal medya hesabından geçtiğimiz Mayıs ayında kamp yaptığı yerin yangın öncesi ve sonrası fotoğrafını paylaşarak üzüldüğünü ifade etti.
Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken oyuncu Pınar Altuğ, geçtiğimiz Mayıs ayında kamp için gittiği Bodrum’un Şeytanderesi koyunun da yandığını açıklayarak üzüntüsünü dile getirdi.
Altuğ, bölgenin yangından önce ve sonra çekilen fotoğrafını paylaşarak “Mayıs ayında kampa gitmiştik, şimdi bu halde…” notunu ekledi.
Altuğ’un paylaşımına çok sayıda yorum ve beğeni geldi.