HaberKonseyi

Tüm Dünyayı Etkisi Altına Alan
COVID-19 Salgınında SON DAKİKA Gelişmeleri#BizBizeYeteriz Türkiyem! Korona yaz 8119'a gönder 10 TL bağışta bulun

Pınar Altuğ’dan Yangın Öncesi Ve Sonrası Paylaşımı

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Pınar Altuğ’dan Yangın Öncesi Ve Sonrası Paylaşımı
5 views
07 Ağustos 2021 - 15:01
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen oyuncu Pınar Altuğ, Sosyal medya hesabından geçtiğimiz Mayıs ayında kamp yaptığı yerin yangın öncesi ve sonrası fotoğrafını paylaşarak üzüldüğünü ifade etti.

Pınar Altuğ'dan Yangın Öncesi Ve Sonrası Paylaşımı

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken oyuncu Pınar Altuğ, geçtiğimiz Mayıs ayında kamp için gittiği Bodrum’un Şeytanderesi koyunun da yandığını açıklayarak üzüntüsünü dile getirdi.

Altuğ, bölgenin yangından önce ve sonra çekilen fotoğrafını paylaşarak “Mayıs ayında kampa gitmiştik, şimdi bu halde…” notunu ekledi.

Altuğ’un paylaşımına çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kendisini Karantinaya Almadığı İçin Tepki ÇektiKendisini Karantinaya Almadığı İçin Tepki Çekti
Hayranlık Yaratacak PozlarHayranlık Yaratacak Pozlar
Bana Kayyum Atayacak Adamın Alnını KarışlarımBana Kayyum Atayacak Adamın Alnını Karışlarım
YÖK’ten Yüz Yüze Eğitim Açıklaması Bekleyen Öğrenciler Gündemi SalladıYÖK’ten Yüz Yüze Eğitim Açıklaması Bekleyen Öğrenciler Gündemi Salladı
Ümitcan Uygun’un Tutuklanma Kararı Ortaya ÇıktıÜmitcan Uygun’un Tutuklanma Kararı Ortaya Çıktı
REKLAM ALANI

(336x280px)

Anasayfa Sağ Bloka Esnek veya Sabit ölçülerde SINIRSIZ reklam alanını şablon olarak ekleyebilirsiniz. Şuan örnek olarak sadece 2 reklam kullanıldı.
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Küfür ve Hakaretler Havada Uçuştu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Economist’ten Erdoğan Yorumu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Pınar Altuğ’dan Yangın Öncesi Ve Sonrası Paylaşımı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
CHP’nin Uyanıkları
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sedat Peker Aleyna Çakır Dosyasını Anlattı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kendisini Karantinaya Almadığı İçin Tepki Çekti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu ve Yavaş Açıklaması
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hayranlık Yaratacak Pozlar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kahve Üretimi Yetersiz Kaldı, Fiyatlar Yüzde 100 Arttı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bana Kayyum Atayacak Adamın Alnını Karışlarım
SON DAKİKA HABERLERİ
Pınar Altuğ’dan Yangın Öncesi Ve Sonrası PaylaşımıAğustos 7, 2021-3:01 pm
CHP’nin UyanıklarıAğustos 7, 2021-2:46 pm
Hayranlık Yaratacak PozlarAğustos 7, 2021-1:17 pm
YÖK’ten Yüz Yüze Eğitim Açıklaması Bekleyen Öğrenciler Gündemi SalladıAğustos 7, 2021-11:18 am
Ümitcan Uygun’un Tutuklanma Kararı Ortaya ÇıktıAğustos 7, 2021-11:08 am
Canlı Yayın Sırasında Çıkan Tartışmaya Erdoğan Müdahale EttiAğustos 7, 2021-11:02 am
AK Parti’li Belediye Başkanı’ndan Skandal SözlerAğustos 7, 2021-10:32 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Kim inanır Çapa’da tıp okuduğuna!
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Korktuğu Başına Geldi
Ebru Gündeş Reza Zarrab’a Boşanma Davası Açtı
Korkunç Yangın
Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı Aşk Yaşıyor!
Musilaj Balıklarda Zehir Etkisi Yaratır Mı ?

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.