Pınar Altuğ’dan Yangın Öncesi Ve Sonrası Paylaşımı

REKLAM ALANI (300x250px) Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen oyuncu Pınar Altuğ, Sosyal medya hesabından geçtiğimiz Mayıs ayında kamp yaptığı yerin yangın öncesi ve sonrası fotoğrafını paylaşarak üzüldüğünü ifade etti.