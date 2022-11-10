2 gündür kayıp olan çocuktan sevindiren haber

Alarma geçen ekipler, 2 gün sonunda engelli çocuğu ormanlık alanda buldu. Ailesi,“2 gündür uyumadık. Her yerde onu aradık. Alpaslanımızı melekler korudu. Çok şükür bulundu. Bulunduğunda çok acıkmıştı. Beraber zeytin peynir yedik. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dediler.