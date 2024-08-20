Cevdet Yılmaz’dan yatırım ve üretim mesajı!

Yılmaz, sosyal medya hesabından Ağustosta duyurulacak 2025-2027 dönemine yönelik Orta Vadeli Program (OVP) hazırlıklarını sürdürdüklerini aktardı.

Yılmaz, dünyada ve bölgede ekonomik ve jeopolitik bakımdan zorlu bir dönemden geçerken siyasi istikrar ve güven ortamında, istişarelere dayalı öngörülebilir politikalar ile güçlü bir şekilde geleceği inşa ettiklerini söyledi.