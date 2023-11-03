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AKOM’dan İstanbul için son dakika uyarısı

AKOM’dan İstanbul için son dakika uyarısı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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03 Kasım 2023 - 13:02
İBB AKOM’un yaptığı son değerlendirmeye göre lodos bugün öğle saatlerinde etkisini artıracak. Sıcaklıklar 23 derece civarında seyredecek.

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