2 gündür aranan 14 yaşındaki Dila’dan acı haber! İnşaatta ölü bulundu!

Antalya’nın Serik ilçesi Yeni Mahallede inşaat halindeki kız yurdunda 2 gün önce eve dönmeyince ailesi tarafından kayıp ilanı verilen Dila Nur Şatır inşaatta hareketsiz şekilde yerde gören inşaat çalışanları durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sabah’tan Erdoğan Öztürk’ün haberine göre; Yapılan incelemede Şatır’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Gelişmelerin ardından çalışma başlatan polis, olayın intihar olabileceğini üzerinde duruyor. Talihsiz kızın cenazesi Serik ilçesi Belpınar Mezarlığı’nda ailesi, sevenleri ve arkadaşlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.