Sunak ve Netanyahu’dan ortak açıklama: ‘Yeni Naziler, yeni IŞİD’

Sunak ve Netanyahu’dan ortak açıklama: ‘Yeni Naziler, yeni IŞİD’

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bugün Kudüs’te bir araya geldi. Sunak ve Netanyahu, yaptıkları görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Hamas’ın ‘yeni Naziler ve yeni IŞİD‘ olduğunu söyleyen Netanyahu, İsrail’e verdikleri destekten ötürü Sunak’a teşekkür etti.

Hamas’la yaşanan savaşın ‘sadece İsrail’i etkilemediğini’ dile getiren Netanyahu, “Bu, tüm uygar dünyanın savaşı. Bu İsrail’in savaşı, bu batı medeniyetinin savaşı. Bu gelecek için bir savaş” ifadelerini kullandı. Çatışmaların, ‘İsrail ve tüm dünya için en karanlık saat‘ olduğunu dile getiren Netanyahu, “Birlikte kazanmalıyız. Bu, bunun uzun bir savaş olduğu ve sizin sürekli desteğinize ihtiyacımız olacağı anlamına geliyor” dedi.

Hamas’ı ‘modern barbarlar‘ ve ‘gezegendeki en kötü canavar‘ olarak niteleyen İsrail Başbakanı, “Burada iki güç var. Biri İran’ın başını çektiği ve Orta Doğu’yu Orta Çağ’a geri döndürmek isteyen şeytani bir güç. Diğeri ise ilerleme ve insanlığın gücü” açıklamasında bulundu.

“Kaybolan her masum canın yasını tutuyoruz” diyen Rishi Sunak ise, Gazze’ye Mısır üzerinden yardım gönderilmesi kararını memnuniyetle karşıladığını söyledi. “İsrail’in en karanlık saatinde İngiltere olarak yanınızda olmaktan gurur duyuyoruz” ifadelerini kullanan Sunak, ‘İsrail’in uluslararası hukuka uygun olarak kendini savunma hakkını desteklediğini‘ belirtti.

HERZOG’DAN BBC’YE ‘TERÖR ÖRGÜTÜ’ TEPKİSİ

Öte yandan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Sunak ile yaptığı görüşmede, İngiliz yayın kuruluşu BBC’nin yayın politikasını değiştirerek, Hamas’ı ‘terör örgütü‘ olarak tanımlamasını istedi. Herzog, Sunak’a hitaben, “Sizin ve bizim gibi demokrasilerde, müdahale edemeyeceğinizi biliyorum. BBC’ye dünya genelinde İngilizlerin özel bir bağı var. Bu nedenle düzeltilmesi ve Hamas’ın bu platformda da bir terör örgütü olarak tanımlanması için bir haykırış olmalı” dedi.

Herzog, sınırlarından içeri giren bir ‘terör örgütüyle’ mücadele ettiklerini ve bunun Lübnan, Irak, Suriye ve Yemen’de olduğu gibi İran tarafından yönetildiğini iddia ederek, “Bu uluslararası bir çıkar, tüm Avrupa uluslarının güvenlik çıkarı. Biz bu anı böyle görüyoruz” ifadelerini kullandı. Sunak’ın görüşmede, Herzog’un BBC’ye ilişkin talebine herhangi bir karşılık vermediği ifade edildi.

İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü Gazze’de, 17 Ekim’de El-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği bombardımanda, 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28’i ağır 342 kişi yaralanmıştı. BBC, İsrail ordusunun, hastane saldırısıyla ilgili İslami Cihad Hareketi’ni itham eden iddialarını doğrulayamadığını açıklamıştı. İsrail ordusu, X sosyal medya platformundaki İngilizce hesabından yaptığı paylaşımda, BBC’ye tepki göstermişti.