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Erdoğan’ın bilgilerini sorguladı, yakayı ele verdi! Cevheri Güven’in köstebeğiyle aynı birimde…

Erdoğan’ın bilgilerini sorguladı, yakayı ele verdi! Cevheri Güven’in köstebeğiyle aynı birimde…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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22 Şubat 2024 - 20:20

FETÖ’cü Cevheri Güven ile bağlantısı çıktıktan sonra tutuklanan köstebek polis memurunun görev yaptığı Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinde bir olay daha ortaya çıktı. Polis memuru Alper B.’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kimlik numarasını sorguladığı öğrenildi.

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