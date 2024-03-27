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17 büyükşehirde seçim anketi: Hangi illerde oy oranları kafa kafaya?

17 büyükşehirde seçim anketi: Hangi illerde oy oranları kafa kafaya?
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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27 Mart 2024 - 18:04

ASAL Araştırma, seçimlere sayılı günler kala sosyal medya hesabından 17 büyükşehirde gerçekleştirdiği anketlerin sonuçlarını paylaştı.

17 büyükşehirde seçim anketi: Hangi illerde oy oranları kafa kafaya? - Sayfa 1

Ankete göre Antalya, Adana, Ordu, Bursa, Eskişehir, Balıkesir’de seçim yarışı yüzde 1 veya 2 oy farkıyla kafa kafaya sürüyor.

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17 büyükşehirde seçim anketi: Hangi illerde oy oranları kafa kafaya? - Sayfa 2

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde en büyük yıkımı alan illerden biri olan Hatay’da mevcut belediye başkanı CHP’li Lütfü Savaş’ın tekrar aday gösterilmesi tepkilere neden olmuştu. ASAL’ın anketine göre Hatay’da seçim sonuçları CHP’yi üzebilir. Ankete göre Savaş’ın rakibi AKP’li Mehmet Öntürk, yüzde 42,2 oy oranıyla birinci sırada.

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17 büyükşehirde seçim anketi: Hangi illerde oy oranları kafa kafaya? - Sayfa 3

AKP’ye ise bir sürpriz Ordu olabilir. Ankete göre İyi Partili Enver Yılmaz yüzde 41,6 oy oranı ile şimdilik ilk sırada. MHP’li Manisa Büyükşehir Belediyesi’nde ise yüzde 42,6 ile CHP’nin adayı Cengiz Ergün önde.

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17 büyükşehirde seçim anketi: Hangi illerde oy oranları kafa kafaya? - Sayfa 4
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17 büyükşehirde seçim anketi: Hangi illerde oy oranları kafa kafaya? - Sayfa 5
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17 büyükşehirde seçim anketi: Hangi illerde oy oranları kafa kafaya? - Sayfa 6
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17 büyükşehirde seçim anketi: Hangi illerde oy oranları kafa kafaya? - Sayfa 7
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17 büyükşehirde seçim anketi: Hangi illerde oy oranları kafa kafaya? - Sayfa 8
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17 büyükşehirde seçim anketi: Hangi illerde oy oranları kafa kafaya? - Sayfa 11
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17 büyükşehirde seçim anketi: Hangi illerde oy oranları kafa kafaya? - Sayfa 12
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17 büyükşehirde seçim anketi: Hangi illerde oy oranları kafa kafaya? - Sayfa 17
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17 büyükşehirde seçim anketi: Hangi illerde oy oranları kafa kafaya? - Sayfa 18
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17 büyükşehirde seçim anketi: Hangi illerde oy oranları kafa kafaya? - Sayfa 19
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