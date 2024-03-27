17 büyükşehirde seçim anketi: Hangi illerde oy oranları kafa kafaya?

ASAL Araştırma, seçimlere sayılı günler kala sosyal medya hesabından 17 büyükşehirde gerçekleştirdiği anketlerin sonuçlarını paylaştı.
Ankete göre Antalya, Adana, Ordu, Bursa, Eskişehir, Balıkesir’de seçim yarışı yüzde 1 veya 2 oy farkıyla kafa kafaya sürüyor.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde en büyük yıkımı alan illerden biri olan Hatay’da mevcut belediye başkanı CHP’li Lütfü Savaş’ın tekrar aday gösterilmesi tepkilere neden olmuştu. ASAL’ın anketine göre Hatay’da seçim sonuçları CHP’yi üzebilir. Ankete göre Savaş’ın rakibi AKP’li Mehmet Öntürk, yüzde 42,2 oy oranıyla birinci sırada.
AKP’ye ise bir sürpriz Ordu olabilir. Ankete göre İyi Partili Enver Yılmaz yüzde 41,6 oy oranı ile şimdilik ilk sırada. MHP’li Manisa Büyükşehir Belediyesi’nde ise yüzde 42,6 ile CHP’nin adayı Cengiz Ergün önde.