17 büyükşehirde seçim anketi: Hangi illerde oy oranları kafa kafaya?

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde en büyük yıkımı alan illerden biri olan Hatay’da mevcut belediye başkanı CHP’li Lütfü Savaş’ın tekrar aday gösterilmesi tepkilere neden olmuştu. ASAL’ın anketine göre Hatay’da seçim sonuçları CHP’yi üzebilir. Ankete göre Savaş’ın rakibi AKP’li Mehmet Öntürk, yüzde 42,2 oy oranıyla birinci sırada.