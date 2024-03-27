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Çorumlu Amir’den skandal Karabük Üniversitesi videosu!

Çorumlu Amir’den skandal Karabük Üniversitesi videosu!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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27 Mart 2024 - 13:56
Çorumlu Amir ismiyle sosyal medyada paylaşımlar yapan Afrikalı Emir Zakaria, son günlerde Türk ve Afrikalı öğrencilerin cinsel birliktelik yaşadığı ve hastalık bulaştığı iddialarıyla gündeme gelen Karabük Üniversitesi’yle ilgili skandal bir paylaşıma imza attı.

Karabük Üniversitesi öğrencilerinin yönettiği iddia edilen bir Instagram sayfasında Türk ve Afrikalı öğrencilerle ilgili ilginç paylaşımlar yapılmıştı.

İddiaya göre Türk ve Afrikalı öğrenciler cinsel birliktelik yaşamış ve ardından hastalık bulaştığı gerekçesiyle hastaneye gitmişti.

Olayla ilgili Karabük Üniversitesi ve İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada iddialar yalanlanmıştı.

Uzun bir süre gündemi meşgul eden Karabük Üniversitesi’yle ilgili bu kez skandal bir paylaşım kamuoyunda Çorumlu Amir olarak bilinen Afrikalı Emir Zakaria’dan geldi.

“UZUN MU BÜYÜK MÜ İSTİYORSUN, ÇİKOLATA RENKLİ ARKADAŞLARIN SENİ BEKLİYOR”

Çorumlu Amir son paylaştığı ve tepkiler gelince sildiği videosunda, “Hangi üniversiteye gideceğim diye düşünüyor musun? Tabi ki Karabük Üniversitesi… Kısa dönem öğretim mi yoksa uzun mu? Tabi ki uzun, o zaman Karabük Üniversitesi… Şefkat, ilgi, sevgi ve alaka diyorsan tabi ki Karabük Üniversitesi… Hayalin küçük mü büyük mü? Büyükse tabi ki seni Karabük Üniversitesi’ne bekliyoruz. Biz çikolata renkli arkadaşlarımız ile farklı eğitim pozisyonlarıyla seni Karabük Üniversitesi’ne bekliyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Sosyal medyadan Çorumlu Amir’in Karabük Üniversitesiyle ilgili çektiği videoya tepkiler çığ gibi gelince açıklama yapmak zorunda kaldı:

“SİZLERDEN VE ÜNİVERSİTE ARKADAŞLARIMDAN ÖZÜR DİLERİM”

Arkadaşlar hepinize merhaba. Video içeriğim hakkında birkaç şey söylemek istiyorum çünkü parasını ödemiştim ve yanlıştı. Evet ben uzun yıllar Türkiye’de bir yabancıyım. Elbette çektiğim ve sizlerle paylaştığım içerikler bu ülkede yaşayan herkesin ortak mutluluk, üzüntü, öfke, gündem konularını içeriyor. Aynı zamanda insanların nesi var anlamıyorum. Çektiğim içerik Karabük Üniversitesi ile ilgiliydi. Bu videoyu hiçbir şekilde ırk ayrımcılığına gönderip üniversiteli arkadaşlarımıza bırakma niyetinde değildik. Gündemdeki bu anlayışı besleyen yönetimine göre bile beni derinden sarstı.

Uzun zamandır bu ülkede yaşıyorum ama uzun zamandır da bu ülkede yaşıyorum. Tabii beni tanıyanlar bu videoyu kötü bir şeyle çekmediğimi anlamışlardır. Ancak şunu da belirtmek isterim ki bu video konuyu tetiklememektedir. Videoda söylediğim yanlış anlaşılmalardan dolayı sizlerden ve üniversite arkadaşlarımdan özür dilerim.

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