15 Yaş Üstü Aşı Randevusu Alanlar Aşı Yaptıramadan Evine Döndü

15 yaş üstüne aşı hakkı tanınmasının ardından hastanelere koşan vatandaş, aşı yaptıramadan geri döndü.

Sağlık Bakanlığı’nın 15 yaş üstüne koronavirüse karşı aşı hakkı tanımasının ardından çok sayıda yurttaş çocuklarına aşı randevusu aldı. Ancak, çocuklarını hastanelere ve aile sağlığı merkezlerine (ASM) götüren yurttaşlara, randevuları olsa bile “sistemde tanımlı değilsiniz” karşılığı verildi. İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, “Bu, gerçekten beceriksizlik. Muhtemelen 4. doz kararını iptal edeyim derken bugün çocukların randevularını da iptal ettiler. Bu tip olaylar insanların güvenini sarsıyor” dedi.

Aşılamada yeni aşamaya geçilmesiyle başlayan karmaşa dün de devam etti. Sağlık Bakanlığı’nın 15 yaş üstü çocuklar için aşı randevularını açmasının ardından hastanelere ve ASM’lere başvuran aileler, çocuklarına aşı yaptıramadan döndü. Aileler, bakanlığın sisteminde aşı randevusu almış olmalarına karşın, hastane sistemlerinde “tanımsız” olarak görüldü. Konu, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu. Bir yurttaş “Kızıma aşı randevusu aldım. 2005 doğumlu. Randevu için İzmir’den Çeşme’ye gittik ve aşı olamadık. O anda görevli sağlık çalışanları sistemden kontrol ettiklerinde aşı hakkı olmadığını söyledi” derken, diğeri de “Sağlık Bakanlığı sitesinden e-devlet şifresi ile bugün 17 yaşındaki kızım için aşı randevu aldık. Fakat gittiğimizde ‘18 yaş altı aşı olunamıyor’ cevabını aldık. Şaka gibi!” tepkisini gösterdi.

‘GÜVENİ SARSIYORLAR’

Kendi hastanelerinde de aşı randevusu verilmesine karşın çocukları geri çevirmek zorunda kaldıklarını aktaran Prof. Dr. Küçükosmanoğlu, “Randevu alıyorlar, geliyorlar ama sistemde ‘tanımlanmamıştır’ diye görünüyorlar. Bu, gerçekten beceriksizlik. Muhtemelen 4. doz kararını iptal edeyim derken çocukların randevularını da iptal ettiler. Ben başka bir açıklama bulamıyorum. Yanlış düğmeye basmış bile olabilirler” dedi. Bu tip olayların insanların güvenini sarstığına dikkat çeken Küçükosmanoğlu, “Aşının güvenliğinde bir tereddüt yok. Aşı, çocukların güvenli bir ortamda okula başlaması için önemli. 12 yaş üstüne yapılan çalışmalarda da aşının güvenli olduğunu biliyoruz ve bu nedenle 12 yaş üstünün aşı olmasını öneriyoruz. Bu, okulların açılması için de önemli” diye konuştu.

‘AŞI AZALMIŞ OLABİLİR’

Benzer durumun aile sağlığı merkezlerinde de yaşandığını belirten Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu Başkanı Emrah Kırımlı “Önceki günden randevu alanların bir kısmına aşı yapılabildi. Ancak kronik hastalığı olanlar dışında randevu veremedik” dedi. Sorunun nedeniyle ilgili bilgi alamadıklarını aktaran Kırımlı, “Belki azalmış olabilir. Günde 1 milyon aşılama yapıyoruz. Yeni aşı gelmediyse belki de aşı bitiyordur” yorumunu yaptı.