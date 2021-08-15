HaberKonseyi

15 Yaş Üstü Aşı Randevusu Alanlar Aşı Yaptıramadan Evine Döndü

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
15 Yaş Üstü Aşı Randevusu Alanlar Aşı Yaptıramadan Evine Döndü
4 views
18 Ağustos 2021 - 11:21
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

15 yaş üstüne aşı hakkı tanınmasının ardından hastanelere koşan vatandaş, aşı yaptıramadan geri döndü.

15 Yaş Üstü Aşı Randevusu Alanlar Aşı Yaptıramadan Evine Döndü

Sağlık Bakanlığı’nın 15 yaş üstüne koronavirüse karşı aşı hakkı tanımasının ardından çok sayıda yurttaş çocuklarına aşı randevusu aldı. Ancak, çocuklarını hastanelere ve aile sağlığı merkezlerine (ASM) götüren yurttaşlara, randevuları olsa bile “sistemde tanımlı değilsiniz” karşılığı verildi. İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, “Bu, gerçekten beceriksizlik. Muhtemelen 4. doz kararını iptal edeyim derken bugün çocukların randevularını da iptal ettiler. Bu tip olaylar insanların güvenini sarsıyor” dedi.

Aşılamada yeni aşamaya geçilmesiyle başlayan karmaşa dün de devam etti. Sağlık Bakanlığı’nın 15 yaş üstü çocuklar için aşı randevularını açmasının ardından hastanelere ve ASM’lere başvuran aileler, çocuklarına aşı yaptıramadan döndü. Aileler, bakanlığın sisteminde aşı randevusu almış olmalarına karşın, hastane sistemlerinde “tanımsız” olarak görüldü. Konu, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu. Bir yurttaş “Kızıma aşı randevusu aldım. 2005 doğumlu. Randevu için İzmir’den Çeşme’ye gittik ve aşı olamadık. O anda görevli sağlık çalışanları sistemden kontrol ettiklerinde aşı hakkı olmadığını söyledi” derken, diğeri de “Sağlık Bakanlığı sitesinden e-devlet şifresi ile bugün 17 yaşındaki kızım için aşı randevu aldık. Fakat gittiğimizde ‘18 yaş altı aşı olunamıyor’ cevabını aldık. Şaka gibi!” tepkisini gösterdi.

‘GÜVENİ SARSIYORLAR’

Kendi hastanelerinde de aşı randevusu verilmesine karşın çocukları geri çevirmek zorunda kaldıklarını aktaran Prof. Dr. Küçükosmanoğlu, “Randevu alıyorlar, geliyorlar ama sistemde ‘tanımlanmamıştır’ diye görünüyorlar. Bu, gerçekten beceriksizlik. Muhtemelen 4. doz kararını iptal edeyim derken çocukların randevularını da iptal ettiler. Ben başka bir açıklama bulamıyorum. Yanlış düğmeye basmış bile olabilirler” dedi. Bu tip olayların insanların güvenini sarstığına dikkat çeken Küçükosmanoğlu, “Aşının güvenliğinde bir tereddüt yok. Aşı, çocukların güvenli bir ortamda okula başlaması için önemli. 12 yaş üstüne yapılan çalışmalarda da aşının güvenli olduğunu biliyoruz ve bu nedenle 12 yaş üstünün aşı olmasını öneriyoruz. Bu, okulların açılması için de önemli” diye konuştu.

‘AŞI AZALMIŞ OLABİLİR’

Benzer durumun aile sağlığı merkezlerinde de yaşandığını belirten Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu Başkanı Emrah Kırımlı “Önceki günden randevu alanların bir kısmına aşı yapılabildi. Ancak kronik hastalığı olanlar dışında randevu veremedik” dedi. Sorunun nedeniyle ilgili bilgi alamadıklarını aktaran Kırımlı, “Belki azalmış olabilir. Günde 1 milyon aşılama yapıyoruz. Yeni aşı gelmediyse belki de aşı bitiyordur” yorumunu yaptı.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uğur Dündar Sedat Peker’e Hak VerdiUğur Dündar Sedat Peker’e Hak Verdi
Türkiye’nin Yeni Kabil KararıTürkiye’nin Yeni Kabil Kararı
Mal Paylaşımı Krizi !Mal Paylaşımı Krizi !
Ekranlara Geri DönüyorEkranlara Geri Dönüyor
Ali İnce Hayatını KaybettiAli İnce Hayatını Kaybetti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
ABD’den Biden ve Erdoğan Anlaştı İddialarına Flaş Yanıt
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Uğur Dündar Sedat Peker’e Hak Verdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Türkiye’nin Yeni Kabil Kararı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
15 Yaş Üstü Aşı Randevusu Alanlar Aşı Yaptıramadan Evine Döndü
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Afgan Gazeteci Türk Televizyonuna Konuştu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mal Paylaşımı Krizi !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ekranlara Geri Dönüyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ali İnce Hayatını Kaybetti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Doğal Hali Beğeni Topladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Pozları Gündem Oldu !
SON DAKİKA HABERLERİ
ABD’den Biden ve Erdoğan Anlaştı İddialarına Flaş YanıtAğustos 18, 2021-12:00 pm
Uğur Dündar Sedat Peker’e Hak VerdiAğustos 18, 2021-11:52 am
Türkiye’nin Yeni Kabil KararıAğustos 18, 2021-11:42 am
15 Yaş Üstü Aşı Randevusu Alanlar Aşı Yaptıramadan Evine DöndüAğustos 18, 2021-11:21 am
Mal Paylaşımı Krizi !Ağustos 18, 2021-10:43 am
Ekranlara Geri DönüyorAğustos 18, 2021-10:28 am
Ali İnce Hayatını KaybettiAğustos 18, 2021-10:13 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Kim inanır Çapa’da tıp okuduğuna!
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Korktuğu Başına Geldi
Ebru Gündeş Reza Zarrab’a Boşanma Davası Açtı
Korkunç Yangın
Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı Aşk Yaşıyor!
Musilaj Balıklarda Zehir Etkisi Yaratır Mı ?

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.