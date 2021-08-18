HaberKonseyi

Mal Paylaşımı Krizi !

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Mal Paylaşımı Krizi !
4 views
18 Ağustos 2021 - 10:43
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Eski eşinin iflas etmesiyle zor günler geçiren Ahu Aysal, Bodrum’daki yazlığını satarak parayı kızlarına dağıtmıştı. Meğer miktarı beğenmeyen kızları Ahu Aysal’a küstü.

Üçer milyon doları beğenmediler! Aysal Ailesinde mal paylaşımı krizi

Cemiyetin ünlü ailesi Aysallar, şimdi küslükleriyle gündemde! Unit Group Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Aysal’ın iflasıyla başlayan olumsuz süreç, tüm aileyi dağıttı.

Önce Hotel Les Ottomans’ı icradan satan Ahu Aysal’ın yaz başında Bodrum Gündoğan’daki dillere destan yazlığını da satmıştı.

3’ER MİLYONU BEĞENMEDİLER

Hürriyet’ten Mehmet Üstündağ’ın haberine göre 6 milyon 600 bin dolara satılan yazlıktan kendisine 600 bin dolar ayıran, 6 milyon doları da ikiye bölerek kızları Ala Şirin ve Ceyla Kırklar’a paylaştıran Ahu Ahsal meğer bu satışla kızlarının gönlünü yapamamış!

Evin değerinin çok daha fazla olduğunu iddia eden kız kardeşler, satış sürecinde annelerine küsmüş.

Ahu Aysal’ın evi bu fiyata satmaya diretmesiyle de Ala Şirin ve Ceyla Kırklar, anneleri hakkında doktor raporu alarak satışı engellemeye çalışmış.

Bu süreçte yolladıkları mesajlarla kendisini tehdit eden kızlarının tavrından dolayı bunalan Ahu Ahsal, çareyi kendine 600 bin ayırarak, onlara 3’er milyon dolar vermekte bulmuş. Bu parayı da az bulan kardeşler şimdilerle anneleriyle konuşmuyor.

Babaları Ünal Aysal ise Yunanlı eşi Fani Aysal’dan ayrıldıktan sonra Belçika’ya dönmüş.

Burada yeni sevgilisi Birsu Eren’le birlikte yaşayan Ünal Aysal, tüm ailesiyle arasına mesafe koymuş.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uğur Dündar Sedat Peker’e Hak VerdiUğur Dündar Sedat Peker’e Hak Verdi
Türkiye’nin Yeni Kabil KararıTürkiye’nin Yeni Kabil Kararı
15 Yaş Üstü Aşı Randevusu Alanlar Aşı Yaptıramadan Evine Döndü15 Yaş Üstü Aşı Randevusu Alanlar Aşı Yaptıramadan Evine Döndü
Ekranlara Geri DönüyorEkranlara Geri Dönüyor
Ali İnce Hayatını KaybettiAli İnce Hayatını Kaybetti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
ABD’den Biden ve Erdoğan Anlaştı İddialarına Flaş Yanıt
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Uğur Dündar Sedat Peker’e Hak Verdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Türkiye’nin Yeni Kabil Kararı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
15 Yaş Üstü Aşı Randevusu Alanlar Aşı Yaptıramadan Evine Döndü
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Afgan Gazeteci Türk Televizyonuna Konuştu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mal Paylaşımı Krizi !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ekranlara Geri Dönüyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ali İnce Hayatını Kaybetti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Doğal Hali Beğeni Topladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Pozları Gündem Oldu !
SON DAKİKA HABERLERİ
ABD’den Biden ve Erdoğan Anlaştı İddialarına Flaş YanıtAğustos 18, 2021-12:00 pm
Uğur Dündar Sedat Peker’e Hak VerdiAğustos 18, 2021-11:52 am
Türkiye’nin Yeni Kabil KararıAğustos 18, 2021-11:42 am
15 Yaş Üstü Aşı Randevusu Alanlar Aşı Yaptıramadan Evine DöndüAğustos 18, 2021-11:21 am
Mal Paylaşımı Krizi !Ağustos 18, 2021-10:43 am
Ekranlara Geri DönüyorAğustos 18, 2021-10:28 am
Ali İnce Hayatını KaybettiAğustos 18, 2021-10:13 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Kim inanır Çapa’da tıp okuduğuna!
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Korktuğu Başına Geldi
Ebru Gündeş Reza Zarrab’a Boşanma Davası Açtı
Korkunç Yangın
Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı Aşk Yaşıyor!
Musilaj Balıklarda Zehir Etkisi Yaratır Mı ?

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.