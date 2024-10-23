Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

15 Temmuz şehidinin eşinden, Fetullah Gülen’in ölümü ‘milli bayram’ ilan edilsin isteği

15 Temmuz şehidinin eşinden, Fetullah Gülen’in ölümü ‘milli bayram’ ilan edilsin isteği
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
2 views
23 Ekim 2024 - 16:05

15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında şehit edilen Medet Ekizceli’nin eşi Esra Ekizceli, elebaşı Fetullah Gülen’in ölümüyle ilgili, “Fetullah Gülen’in ölümünün milli bayram olarak ilan edilmesini isteriz” dedi.

Darbe girişimi düzenleyen Fetullahçı Terör Örgütü’nün elebaşı Fetullah Gülen ABD’de öldü.

FETÖ’cü kaynaklar ve yeğeni de elebaşının ölümünü doğruladı.

Terörist Gülen’in ölümü, Türk halkı tarafından sevinçle karşılandı.

ELEBAŞININ ÖLÜMÜ SEVİNDİRDİ

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016 tarihinde hain darbe girişimini engellemek için Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne gitmek için yola çıkan iki çocuk babası Medet Ekizceli, açılan ateş sonucu şehit edilmişti.

ABD’nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan FETÖ lideri Fetullah Gülen’in ölüm haberini alan şehit eşi Esra Ekizceli, duygularını anlattı. Teröristbaşı Fetullah Gülen’in ölümüyle ilgili sevincini dile getiren Esra Ekizceli, teröristbaşının ölümünün milli bayram olarak ilan edilmesini istedi.

“ÖLÜMÜ MİLLİ BAYRAM İLAN EDİLSİN”

Eşinin acısını unutamadığını belirten Esra Ekizceli,“Darbe girişimi haberi geldiğinde eşim ve babam sokağa çıktı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde eşim şehit oldu. Bizim için 8 yıl çok acı geçti, kötü günler geçirdik. Ailem ve çocuklarımla birbirimize tutunmaya çalıştık. Fetullah Gülen hainin öldüğünü duyduğumuzda çok mutlu olduk, bizim için düğün, bayram oldu. Şehitlerimizin, gazilerimizin adına da çok mutlu olduk. İnşallah ateşi bol olur. Bu dünyada, bizim elimiz yakasındaydı, öbür dünyada da şehitlerin elleri yakasında olacak, toprak onu kabul ederse Fetullah Gülen’in ölümünün milli bayram olarak ilan edilmesini isteriz.” dedi.

“O KADAR GÜZEL BİR NAAŞI VARDI Kİ, HİÇ BOZULMAMIŞTI”

Eşi ile gurur duyduğunu ifade eden Ekizceli, “Eşim bana, ‘Keşke ben de şehit olsam’ derdi. Allah ona şehitliği nasip etti. 15 Temmuz’da sokağa abdestli bir şekilde çıkarak vatanına sahip çıktı. İki günün ardından biz eşimi soğuk hava deposunda bulduk ve o kadar güzel bir naaşı vardı ki hiç bozulmamıştı, gülümsüyordu. Şehit olmayı istiyordu ve kabul oldu.” diye konuştu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Alacağı ücret tartışma yaratmıştı! Ajansı Şevval Sam’ın Konak Belediyesi konseriyle ilgili açıklama yayınladıAlacağı ücret tartışma yaratmıştı! Ajansı Şevval Sam’ın Konak Belediyesi konseriyle ilgili açıklama yayınladı
Roblox geri adım attı: Türk yasalarına saygılıyızRoblox geri adım attı: Türk yasalarına saygılıyız
Araç sahipleri dikkat: Benzin ve motorine zam yolda! Dün indirim gelmişti…Araç sahipleri dikkat: Benzin ve motorine zam yolda! Dün indirim gelmişti…
Duayen gazeteci Barış Kaşıkcı hayatını kaybettiDuayen gazeteci Barış Kaşıkcı hayatını kaybetti
Yer: Zeytinburnu! Yanan iş yeri saatler sonra söndürülebildiYer: Zeytinburnu! Yanan iş yeri saatler sonra söndürülebildi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Beyin kanaması geçiren Reha Muhtar aylar sonra görüntülendi! İşte ilk açıklama
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Şarkıcı Emrah oğlu Elyasa ile düet yaptı: “İşte Küçük Emrah”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Alacağı ücret tartışma yaratmıştı! Ajansı Şevval Sam’ın Konak Belediyesi konseriyle ilgili açıklama yayınladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
15 Temmuz şehidinin eşinden, Fetullah Gülen’in ölümü ‘milli bayram’ ilan edilsin isteği
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İbrahim Tatlıses, kızı Dilan Çıtak’a beddua etti! “Evlatları ona da aynı şeyleri yapsın”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Roblox geri adım attı: Türk yasalarına saygılıyız
GÜNLÜK HABER AKIŞI
FETÖ şirketlerinin devri tescillendi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Araç sahipleri dikkat: Benzin ve motorine zam yolda! Dün indirim gelmişti…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kara kış ani baskın yaptı! Birçok il beyaza büründü
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Galatasaray Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
SON DAKİKA HABERLERİ
Kara kış ani baskın yaptı! Birçok il beyaza büründüEkim 23, 2024-1:21 pm
Duayen gazeteci Barış Kaşıkcı hayatını kaybettiEkim 23, 2024-1:11 pm
Netanyahu’nun konutundaki hasar görüntülendi! Yatak odasının penceresini İHA ile vurmuşlarEkim 23, 2024-10:25 am
Son dakika: MİT’ten PKK’nın Rusya yapılanmasına operasyonEkim 23, 2024-10:18 am
Tapuda satışlar patladı! İstanbul’da 5 lokasyona dikkat: ‘Fırsat yerler çıkıyor’Ekim 23, 2024-10:15 am
Bakan Şimşek açıkladı: Dünya Bankasından Türkiye’deki 4 projeye finansmanEkim 23, 2024-10:13 am
Öcalan için ‘umut hakkı’ mümkün mü?Ekim 23, 2024-10:06 am

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !