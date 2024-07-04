Özgür Özel’in erken seçim çıkışı ile ilgili flaş iddia!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün gazetecilerin sorularını yanıtlarken çarpıcı bir çıkışta bulundu. Erken seçim hatırlatmasında da bulunarak “Bu millet 4 sene daha acı çekemez” değerlendirmesi yapan Özgür Özel, “Bu ne zaman olsun derseniz bizce yarın karar alalım, 2 ay sonra hemen seçim olsun” ifadelerini kullandı.
Özgür Özel’in erken seçim çıkışı ile ilgili CHP kulislerini yokladığını yazan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi ise bunun sebebinin CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki yakınlaşmanın olduğunu yazdı.
O YEMEK PANİKLETTİ
“Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu’nun görüşeceği, birlikte yemek yiyecekleri, eylül kurultayında güçbirliği yapacakları haberleri üzerine Özgür Özel’in paniklediği ifade ediliyor” diye yazan Abdulkadir Selvi, “Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’na çelme takmak için erken seçim silahını çekti. Eylül kurultayı öncesinde CHP milletvekillerini erken seçim sopasını göstererek yanına çekmek için hamle yaptı” değerlendirmesinde bulundu.
Abdulkadir Selvi’nin yazısından ilgili bölüm şöyle:
Özgür Özel’in tavrı neden değişti? CHP kulislerini yokladım. En büyük neden olarak eylüldeki kurultay öncesinde Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasındaki yakınlaşma gösteriliyor.
Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu’nun görüşeceği, birlikte yemek yiyecekleri, eylül kurultayında güçbirliği yapacakları haberleri üzerine Özgür Özel’in paniklediği ifade ediliyor.
DEVRİLME KORKUSU
İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu güçbirliği yaptığı taktirde Özgür Özel’i devirebilir mi? Devirirler. Böyle bir ihtimal var mı? Tüzük kurultayının seçimli kurultaya dönüştürülmesi için başlamış bir çalışma yok ama burası CHP, her şey olabilir.
İKİ ÖRNEK
Ünlü kaset olayından sonra Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal’la görüştükten sonra kapının önünde CHP Genel Başkanlığı’na aday olmadığını ilan etti. Önder Sav’la birlikte adaylık kararı almışlardı. Ama hedef şaşırtmak için aday değilim açıklaması yaptı. Oradan çıkıp Önder Sav’la buluşmaya gitti. Adaylık için çalışmalara başladılar.
GÖZYAŞLARIYLA
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’nun prensiydi. Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı olduğunda Meclis’teki veda konuşması sırasında gözyaşlarını tutamamıştı. Kılıçdaroğlu’nun grup başkanıydı. Önce Ekrem İmamoğlu ile Zoom toplantılarında ortaya çıktı. Sonra İmamoğlu’nun desteğiyle Kılıçdaroğlu’nu devirdi. Seçimden sonra Ekrem İmamoğlu’na karşı normalleşme açılımı yaparak Erdoğan’dan güç devşirmeye kalkıştı.
ERKEN SEÇİM HAMLESİ
İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu’nun güçbirliği yapacağı haberleri üzerine, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’na çelme takmak için erken seçim silahını çekti.
Eylül kurultayı öncesinde CHP milletvekillerini erken seçim sopasını göstererek yanına çekmek için hamle yaptı.