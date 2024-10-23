Roblox geri adım attı: Türk yasalarına saygılıyız

“Roblox’un, öğrenme, yaratıcılık ve anlamlı bağlantılar sağlama platformu sunarak Türk toplumunda olumlu bir rol oynayabileceğine inanıyoruz. Ülkenin özel ihtiyaçlarını ele almak için yetkililerle iş birliği yapmaya kararlıyız.”

“TÜRKİYE’DE OFİS AÇMA PLANIMIZ HAZIR”

Roblox’un açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

“Platforma erişimin yeniden sağlanması durumunda Türkiye’de bir ofis açma ve yerel dilde hizmet verecek ek moderatörler de dahil olmak üzere, özel bir ekip işe alma planımız hazırdır. Roblox, Türkiye’deki yerel yasa ve düzenlemelere saygı duymaktadır. Oyuncuların ve geliştiricilerin güvenliğini ön planda tutarak, platforma erişimi yeniden sağlamak amacıyla yerel yetkililerle ve yasal süreçlerle aktif olarak işbirliği içindeyiz.”