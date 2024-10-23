Roblox geri adım attı: Türk yasalarına saygılıyız

Terör propagandası, çocuk istismarı ve cinsel içerikli paylaşımlar nedeniyle ağustos ayında Türkiye’de erişime kapatılan popüler çevrimiçi oyun platformu Roblox, geri adım attı. Platform, “Türkiye yasalarına saygılıyız” açıklamasında bulundu.
Popüler çevrim içi oyun platformu Roblox, terör propagandası, çocuk istismarı ve cinsel içerikli paylaşımlar nedeniyle Türkiye’de erişim engeliyle karşı karşıya kalmasının ardından önemli bir adım attı.
Şirket, bu endişeleri gidermek ve yerel düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla Türkiye’de bir ofis açma kararı aldığını duyurdu.
“İŞ BİRLİĞİ YAPMAYA KARARLIYIZ”
Roblox adına yapılan açıklamada şöyle denildi:
“Roblox’un, öğrenme, yaratıcılık ve anlamlı bağlantılar sağlama platformu sunarak Türk toplumunda olumlu bir rol oynayabileceğine inanıyoruz. Ülkenin özel ihtiyaçlarını ele almak için yetkililerle iş birliği yapmaya kararlıyız.”
“TÜRKİYE’DE OFİS AÇMA PLANIMIZ HAZIR”
Roblox’un açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
“Platforma erişimin yeniden sağlanması durumunda Türkiye’de bir ofis açma ve yerel dilde hizmet verecek ek moderatörler de dahil olmak üzere, özel bir ekip işe alma planımız hazırdır. Roblox, Türkiye’deki yerel yasa ve düzenlemelere saygı duymaktadır. Oyuncuların ve geliştiricilerin güvenliğini ön planda tutarak, platforma erişimi yeniden sağlamak amacıyla yerel yetkililerle ve yasal süreçlerle aktif olarak işbirliği içindeyiz.”