NEŞE KARABÖCEK’TEN ÇOK KONUŞULACAK KİTAP

Türk müziğinin efsanevi sesi Neşe Karaböcek, yıllara meydan okuyan sanat hayatını ve özel yaşamındaki çarpıcı detayları kaleme aldığı otobiyografik kitabıyla gündemde. “İşte Benim Masalım” adını taşıyan ve önümüzdeki günlerde Doğan Kitap etiketiyle raflardaki yerini alacak olan eser, şimdiden büyük yankı uyandırdı. Kitapta en dikkat çeken başlıklardan biri ise Karaböcek’in yıllardır sessiz kaldığı, kamuoyunda “enişte olayı” olarak bilinen aile krizine dair çarpıcı açıklamaları oldu.

70 YILLIK SANAT HAYATINI KALEME ALDI

Henüz üç yaşındayken müzikle tanışan ve 70 yıldır sahnelerde olan usta sanatçı, kitabında çocukluk yıllarından sahneye çıkışına, şöhret basamaklarını nasıl tırmandığından müzikteki başarılarına kadar birçok önemli detayı okurlarla paylaşıyor. Karaböcek, aynı zamanda hayatının en büyük acısı olarak nitelendirdiği oğlu Hasan’ın vefatını da içtenlikle anlatıyor.

‘ENİŞTE OLAYI’ KİTAPTA İLK KEZ TÜM DETAYLARIYLA

Neşe Karaböcek’in kitabında yer verdiği en dikkat çekici konulardan biri ise, kardeşi Gülden Karaböcek ile aralarında 50 yılı aşkın süredir süren küslüğün temelini oluşturan Atilla Alpsakarya ile ilgili gelişmeler oldu.

1964 yılında plak şirketi sahibi ve besteci Atilla Alpsakarya ile evlenen Neşe Karaböcek, bu evliliğini 1974 yılında sonlandırdı. Ancak ayrılığın hemen ardından yaşananlar, sadece özel hayatını değil, sanat camiasını da derinden etkiledi. Alpsakarya, Neşe Karaböcek’ten boşandıktan kısa süre sonra, onun kardeşi Gülden Karaböcek ile nikâh masasına oturdu.

AİLE BAĞLARI KOPTU

Bu olayın ardından kardeşiyle bağlarını tamamen koparan Neşe Karaböcek, aradan geçen yıllarda konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmamıştı. Ancak “İşte Benim Masalım” adlı kitabında, bu olayın perde arkasını, yaşadığı duygusal kırılmaları ve kamuoyundan gizlediği tüm gerçekleri ilk kez ve açık yüreklilikle anlattı.

Karaböcek, kitabında bu dönemi “Eniştecilik muharebesi” olarak tanımlarken, bu sürecin sadece aile değil, mesleki ilişkileri de nasıl etkilediğini gözler önüne serdi.

SANAT DÜNYASINDA ŞOK ETKİSİ YARATMIŞTI

Atilla Alpsakarya’nın iki kardeşle yaşadığı bu ilişkiler zinciri, yıllar önce magazin dünyasında şok etkisi yaratmış, uzun süre kamuoyunda konuşulmuştu. Ancak olayın taraflarından biri olan Neşe Karaböcek’in bu zamana kadar sessiz kalması, konunun etrafındaki gizemi artırmıştı. Şimdi ise bu sessizlik, sanatçının kaleme aldığı samimi ve çarpıcı satırlarla son buluyor.

KİTAPTA NELER VAR?

“İşte Benim Masalım” yalnızca bir sanatçının yaşam öyküsü değil; aynı zamanda Türkiye’nin sanat tarihine ışık tutan, bir dönemin müzik anlayışını ve sahne kültürünü aktaran bir belge niteliğinde. Neşe Karaböcek’in müzik yolculuğu, yaşadığı acılar, zaferler ve aile içi çatışmalarla şekillenen bu eser, sanatçının hayranları kadar edebiyat ve müzik dünyasını da derinden etkileyecek.

KAYNAK:https://www.medyaradar.net/