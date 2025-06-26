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GİZEM KARACA ANNE OLDU! KIZINA VERDİĞİ İSİM DİKKAT ÇEKTİ

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Ünlü oyuncu Gizem Karaca, bu sabaha karşı anne oldu. 2017 yılında işletmeci Kemal Ekmekçi ile evlendikten sonra İzmir’e yerleşen Karaca, doğumunu normal yöntemle gerçekleştirdi.

Saat 04.00 sıralarında kızını kucağına alan oyuncu, bebeğine “Leyla Yaz” ismini verdi. Karaca, daha önce yaptığı açıklamalarda doğumu suda ya da farklı bir yöntemle değil, klasik şekilde yapacağını belirtmişti.

Güzel oyuncunun anneliği ilk kez tadacağı bu özel an, sosyal medyada da hayranları tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

GİZEM KARACA ANNE OLDU! KIZINA VERDİĞİ İSİM DİKKAT ÇEKTİ
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