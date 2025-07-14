14 TEMMUZ HAFTASI VE MERKÜR RETROSUNUN BURÇLARA ETKİSİ!

Bu hafta gündemimizde yurtdışı, yüksek öğrenim, hukuksal konular, davalar, yabancılar, dini konular, uzak mesafeli seyahatler, ortak paralar (eş, baba, ortak ile olan paralar), dış ticaret olacaktır. Gizli saklı, bilinmeyen, görünenin arkasında başka durumların yaşandığı bazı konularda gündeme gelebilir.

Diğer taraftan merhametin ön planda olduğu, daha hassas, alıngan, hayatı biraz akışına bırakmak isteyeceğimiz bir hafta olacak.

Bu haftanın konularından en çok etkilenecek olan burçlar öncelikle Balık, ikinci dereceden Yengeç ve Akrep burçları. (Yükseleni, güneşi, ayı ve bu burçlarda gezegen kümeleşmesi olanlar)

Bu hafta ay hızlı hareket edecek. Günün akışına yetişmekte zorlanacağımız bir hafta olacak. Toplantılara, randevulara geç kalabilirsiniz. Bu hafta saatinizi kurarak günü planlamakta fayda var.

Bu hafta sağlık açısından sıvı alımlarına, hormonel rahatsızlıklara, ayak ağrılarına dikkat. Güç toplamak, dinlenmek, yoga, meditasyon, enerji çalışmaları yapmak iyi gelecektir.

Bu haftanın Ay boşlukta bulunduğu saatler;

15 Temmuz 20:09’dan 16 Temmuz 07:32’ye kadar

18 Temmuz 03:37’den 18 Temmuz 11:00’a kadar

20 Temmuz 09:43’ten 20 Temmuz 13:21’e kadar

Ay boşluk zamanları yeni başlangıçlar için uygun değildir. Yeni başlanılan işten istenilen verim alınmaz. İş uzayabilir ve sonuç almak zor olabilir. O sebeple bu hafta bu saat aralıklarına dikkat etmekte fayda var.

MERKÜR RETROSU BAŞLIYOR;

18 Temmuz Cuma günü Merkür retrosu başlıyor. 10 Ağustos’a kadar retro seyri devam edecek.

Merkür; iletişim, ifade, eğitim, öğrenme, bilgi, konuşma, yazma, anlaşma, sözleşme, karar alma, karar verme, seyahat ve kardeşi temsil eder.

Retro zamanları temsil ettiği konularda gecikmeler, aksaklıklar yaşanır. Yeni başlangıçlar yapılmaz. Sonuç almak zor olabilir. Evlilik ve yeni ilişki Merkür retrosunda başlarsa sorunlar yaşanabilir.

Bu haftanın ve Merkür retrosunun burçlara etkisine bakalım:

Sevgili Koç’lar; bu hafta sağlık, fiziksel koşullarınız, finansal konular gündeminizde olacak. Arkanızdan konuşmalar yapılabilir. Ummadığınız konular gündeme gelebilir. Finansal açıdan risk almamamızda fayda var. Arkadaşlarınız ile sorunlar yaşanabilir.

Merkür; sizin aşk, çocuklar, hobilerinizi anlatan evinizde retro yapıyor. Geçmişte kalan bir ilişkiniz tekrar gündeme gelebilir. Partneriniz dönmek isteyebilir. Tekrar başlamak uygun değildir. Çocuklarınız ile ilgili göz ardı ettiğiniz konular tekrar gün yüzüne çıkabilir.

Sevgili Boğa’lar; bu hafta arkadaşlarınız, girdiğiniz kulüpler, dernekler, topluluklar, sağlık konuları ve fiziksel koşullarınız gündemde olacak. Kardeşleriniz veya yakın çevrenizden destek alacağınız bir hafta. Kariyer konularına dikkat.

Merkür; sizin ev aile köklerinizi anlatan evinizde retro yapıyor. Ev ve aile ile ilgili yaşanılan sorunlar, anlaşmazlıklar var ise tekrar gündeme gelebilir. Evde tadilat söz konusu olabilir.

Sevgili İkizler; bu hafta kariyer konuları, üst yönetim ile ilgili konular, arkadaşlarınız ve sağlığınız gündemde olacak. Finansal konulara dikkat etmenizde fayda var. Sağlığınızı ihmal etmeyin.

Merkür; sizin iletişim, seyahat, kardeş ve yakın çevreyi anlatan evinizde retro yapıyor. İletişimde aksaklıklar, anlaşma ve sözleşmelerde sorunlar yaşanabilir. Kardeş ve yakın çevre ile de sıkıntılar gündeme gelebilir.

Sevgili Yengeç’ler; bu hafta yurtdışı, yüksek öğrenim ve hukuksal konular, kariyer konuları ve sosyal çevreniz gündemde olacak. Kariyer konuları ile ilgili sağlam adımlar atabilir, önemli görüşmeler yapabilirsiniz.

Merkür; sizin para ve değer evinizde retro yapıyor. Ödemelerde gecikmeler yaşanabilir. Bu dönem finansal anlaşmalar yapmamakta fayda var. Alışverişe de dikkat. Kendinizi değersiz hissedeceğiniz gelişmeler yaşanabilir.

Sevgili Aslan’lar; bu hafta miras, ortak paralar (eş, baba ve varsa ortağınızla olan paralar, kredi ve borçlar, hukuksal konular, yüksek öğrenim ve kariyeriniz gündemde olacak. Finansal kaynak arayışına girebilirsiniz. Eş ve ortaklarınız ile ilişkilere dikkat.

Merkür; sizin burcunuzda retro yapıyor. Bu dönem önemli kararlar almamalı, fiziksel görüntünüz ve hayat şartlarınızda önemli değişimler yapmamalısınız. Sonuç istediğiniz gibi olmayabilir.

Sevgili Başak’lar; bu hafta eş ve ortaklık konuları, hukuksal konular, ortak paralar, borç ve krediler gündemde olacak. Eşiniz ile çatışma yaşayabilirsiniz. Ortaklığınız var ise bu hafta zorlu bir süreç yaşanabilir, değişim ve dönüşüm sürecine girebilirsiniz.

Merkür; sizin bilinçaltını anlatan, hastane ve hapishane gibi kapalı alanları anlatan evinizde retro yapıyor. Geçmiş konular, uzun süredir yüzleşmekten kaçtığınız konular tekrar gündeme gelebilir. Bu durum sizi rahatsız edebilir ve kendi iç dünyanıza kapanmak isteyebilirsiniz.

Sevgili Terazi’ler; bu hafta sağlık, çalışma koşullarınız, yanınızda çalışanlar, eş ile ilişkiler gündemde olacak. Sağlığınızı ihmal etmeyin. Kontrollerinizi yaptırmakta fayda var. Kariyeriniz açısından şanslı bir hafta. Ortak bir iş yapacak iseniz çok detaylı düşünüp adım atmalısınız.

Merkür; sizin sosyal çevreniz, arkadaşlarınız, girdiğiniz toplulukları (kulüp, dernek gibi) anlatan evinizde retro yapıyor. Grup çalışmalarınızda, katıldığınız toplantılarda aksaklıklar yaşanabilir. Arkadaşlarınız ile sorunlar yaşayabilirsiniz.

Sevgili Akrep’ler; bu hafta aşk hayatınız, çocuklarınız, sağlığınız, çalışma koşullarınız gündemde olacak. Tatil planları yapabilirsiniz. İş yerinizde sorumluluğunuz artabilir. Yanınızda çalışanlarla hayal kırıklığı yaşanabilir.

Merkür; sizin kariyer evinizde retro yapacak olup kariyer konuları ile ilgili yeni başlangıçlar yapmamakta fayda var. İşinizde belirsizlikler yaşayabilirsiniz. Konular sürüncemede kalabilir.

Sevgili Yay’lar; bu hafta ev, aile, kökleriniz gündemde olacak. Evde tadilat, taşınma, anne ve baba sağlığı gündeme gelebilir. Miras konuları söz konusu olabilir. İkili ilişkilerde anlaşmazlık yaşıyorsanız bu hafta uzlaşma sağlayabilirsiniz.

Merkür; sizin yurtdışı, yüksek öğrenim, hukuksal konularla ilgili olan evinizde retro yapacak. Uzak yolculuklar, eğitimlerle ilgili konularda sorunlar yaşanabilir. Hukuksal konular ve ticari konularda aksaklıklar söz konusu olabilir.

Sevgili Oğlak’lar; bu hafta iletişim, kardeş, yakın çevre, kuzen, eğitim, seyahat konuları gündeminizde olacak. Yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Tatil planları gündeme gelebilir. Aile büyüklerinizin sağlığı ile ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz.

Merkür; sizin ortak paralar (baba, eş, ortağınız ile olan), miras, kredi ve borç evinizde retro yapıyor. Parasal konularda sıkıntılar, borç ve taksit ödemelerinde gecikmeler yaşanabilir.

Sevgili Kova’lar; bu hafta gündeminiz finansal konular olacak. Kaynak arayışı içerisinde olabilirsiniz. Kısa seyahat planları yapabilirsiniz. Ev değişimi veya tadilat gündeme gelebilir.

Merkür; sizin eş ve ortaklık evinizde retro yapıyor. Yeni ortaklık kurulmamalı, yeni ilişkiye başlanılmamalı, evlilik için de uygun zaman değil.

Sevgili Balık’lar; bu hafta gündeminiz hedefleriniz, hayalleriniz, fiziksel durumunuz, dış görünüşünüz yani kendiniz ile ilgili konular olacak. Finansal harcamalara dikkat etmekte fayda var. Kardeş ve yakın çevre ile iletişime de dikkat edin.

Merkür; sizin çalışma koşullarınızı, sağlığınızı, gündelik işlerinizi anlatan evde retro yapıyor. İş hayatınızda sorunlar yaşanabilir, işleri tekrar tekrar yapmak zorunda kalabilirsiniz. Sağlığınızda ihmal ettiğiniz sorunlar tekrar gündeme gelebilir.

Bakalım bu hafta bizi gün gün neler bekliyor;

Pazartesi: Rahatlatıcı, genişletici, büyütücü etkiler var gökyüzünde. İşler açısından olumlu, ancak alışveriş ve gıda tüketimine dikkat etmek gerekir. Aşırıya kaçınılabilir. Tutamayacağınız sözler vermemeye çalışın.

Salı: Sabah saatleri güne gergin başlayabiliriz. Öğleden sonra daha olumlu, önemli görüşmeler yapılabilir, kararlar alınabilir. Ancak 20:09 sonrası ay boşluğa giriyor o saate kadar işleri halletmekte fayda var.

Çarşamba: Hızlı hareket edip, hızlı kararlar alacağımız bir gün. Sabırsız olabiliriz. Yeniliklere açık. Saat 11:15’e kadar konsantrasyon gerektiren işler için kullanabilirsiniz. Uzun vadeli işler için iyi. Saat 11:15 sonrası kafa karışıklığı yaşanabilir. Akşam saatleri aşırılığa, yeme ve içmeye dikkat.

Perşembe: Gün içerisinde yaratıcı enerji hakim. Sanatsal yönü destekleyen bir gün. İşbirliği ve uyuma açık. Hitap yeteneği ve ikna kabiliyetimizin yüksek olduğu bir gün.

Cuma: Saat 11:00’a kadar ay boşlukta. Önemli iş ve başlangıçları saat 11:00 sonrasına bırakmakta fayda var. Öğleden sonra endişe ve kaygı artabilir. Sağlığa dikkat. Alışveriş için uygun bir gün. Merkür retrosu başlıyor bugün. Burçlara etkisini aşağıda okuyunuz.

Cumartesi: Keyfe, zevke düşkün olacağımız bir gün. Güvende olmak, emin ve sağlam adım atmak isteyeceğiz. Öğle saatlerine kadar önemli karar almamakta fayda var. Öğleden sonra daha enerjik hissedebilir işleri hızlıca toparlayabiliriz.

Pazar: Saat 09:43 ile 13:21 saatleri arasında ay boşlukta. Bu saat aralığını dinlenerek ve mevcut işleri tamamlayarak geçirebiliz. Yeni başlangıçlar yapmıyoruz, yeni kararlar almıyoruz. Merkür durağan seyrine başlıyor, Satürn retro seyrine geçiyor bugün. Öğleden sonra beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Geçmiş konular gündeme gelebilir.