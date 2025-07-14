RUSYA’DA ASKERİ UÇAKLA LÜKS SEYAHAT ŞOKU

Rusya Savunma Bakanı Andrei Belousov’un sevgilisi olduğu iddia edilen 23 yaşındaki Maria Shalaeva, gündeme bomba gibi düştü. Shalaeva, Rusya Savunma Bakanlığı’na ait ve değeri yaklaşık 100 milyon dolar olan Ilyuşin-76 tipi askeri nakliye uçağıyla Rostov-na-Donu’ya yalnızca tırnak bakımı için seyahat etti. Shalaeva’nın sosyal medyada yaptığı “Kim demiş uçaklar Rostov’a gitmiyor? Gidiyor ama herkese değil” ve “Yine Rostov’a uçtum, bırakamıyorum” paylaşımları, olayın kısa sürede büyük yankı uyandırmasına neden oldu.

Shalaeva, paylaşımında sevgilisinin Kremlin bağlantılı biri olduğunu ve “güvenilirlik seviyesi yüzde 200” olduğunu vurguladı. Ayrıca uçuş sırasında 3 yaşındaki oğlu Tim’i de yanında götürdüğünü açıkladı. Shalaeva’nın bu lüks yolculuğu ve devlet imkanlarını kişisel amaçlarla kullanması Rusya’da geniş tepkilere yol açtı.

Kamuoyunda askeri uçakların özel seyahatlerde kullanılmasına ve kamu kaynaklarının kişisel ayrıcalıklar için harcanmasına yönelik eleştiriler giderek büyüyor. Olay, sosyal medyada ve haber platformlarında günün en çok konuşulan konularından biri oldu. Rusya’da son dönemde devlet imkanlarının yakın çevrelere sağladığı ayrıcalıklar konusunda tartışmalar da yeniden gündeme geldi.