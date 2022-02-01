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Ece Binay, Mahsun Kırmızıgül’e boşanma davası açtı!

Ece Binay, Mahsun Kırmızıgül’e boşanma davası açtı!
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01 Nisan 2022 - 14:53

Ece Binay, Mahsun Kırmızıgül’e boşanma davası açtı!

Ece Binay, eşi Mahsun Kırmızıgül’ün genç bir kadınla samimi görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından sosyal medya hesabındaki ‘Kırmızıgül’ soyadını sildi. Ardından da boşanma davası açmak için harekete geçti. İşte detaylar…

Ece Binay, Mahsun Kırmızıgül'e boşanma davası açtı!
Mahsun Kırmızıgül, hayatını 6 yıl önce avukat Ece Binay ile birleştirmişti. Bu evlilikten Lavin adında bir kızı olan türkücünün, genç bir kadınla çekilmiş fotoğraf ve videosu sosyal medyayı salladı.


Ayna karşısında poz veren ikilinin fotoğrafta samimi halleri dikkat çekti. Videoda ise genç kadının Mahsun Kırmızıgül’ün saçlarıyla oynadığı görüntüler yer alıyor.


Geçen hafta çok konuşulan bu görüntülerin ardından bugün Ece Binay’dan ilk hamle geldi. Ece Binay, Kırmızıgül’ün soyadını sosyal medya profilinden sildi. Kızının eğitimi için Amerika’da bulunan Binay, boşanma davası açmak için apar topar döndü.


BENİM İÇİN BOŞANMA SEBEBİ

Hürriyet’ten İsmail Bayrak’ın haberine göre; Hukuki süreci başlattığı ve boşanma dilekçesini verdiği öğrenilen Ece Binay’ın yakın çevresine, “Evlilikler çok dikkatli yaşanılmalı. Böyle olaylara sebep verilmemeli. Bu haberlerin çıkması bile boşanma sebebi zaten. O yüzden boşanıyorum” dediği öğrenildi.

Kızları olduğu için hassas bir süreç içinde olan ve olayın şokunu hâlâ üzerinden atamadığı söylenen Binay’ın boşanmanın bir an sonuçlanması için çabaladığı söyleniyor.

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