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Şeyma Subaşı’ndan Kas Şovlu Bikini Paylaşımı!

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, bikinili pozlarıyla karın kaslarını sergiledi; paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Acun Ilıcalı’nın eski eşi ve sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Uzun süredir yurt dışında yaşayan ve zaman zaman Türkiye’ye gelen Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı bikinili paylaşımıyla yine dikkatleri üzerine çekti.

Fit Vücudu Göz Doldurdu

Sporu ve sağlıklı beslenmeyi hayatının bir parçası haline getiren Subaşı, karın kaslarını ön plana çıkardığı pozlarını Instagram’daki 2.8 milyon takipçisiyle paylaştı. Güneş ve deniz emojileriyle yaptığı paylaşım, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan kareler, özellikle Subaşı’nın fit görünümünü öne çıkardı. Takipçileri, ünlü ismin disiplinli yaşam tarzına ve fiziğine övgüler yağdırdı.

Marlon Teixeira ile Aşk Devam Ediyor

Öte yandan, Subaşı’nın uzun zamandır Brezilyalı model Marlon Teixeira ile ilişkisi sürüyor. Sosyal medyada hem sevgilisiyle romantik anlarını hem de günlük yaşantısından kesitleri paylaşan Subaşı, stilinden yaşam tarzına kadar birçok alanda ilgiyle takip ediliyor.

Subaşı’nın son paylaşımı, magazin gündeminin en çok konuşulan başlıkları arasına girmeyi başardı.

Şeyma Subaşı’ndan Kas Şovlu Bikini Paylaşımı!
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