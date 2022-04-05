Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Bomba diziyle ekranlara dönüyor! Neslihan Atagül’ün rol arkadaşı herkesi şaşırttı

Bomba diziyle ekranlara dönüyor! Neslihan Atagül’ün rol arkadaşı herkesi şaşırttı
2 views
05 Nisan 2022 - 14:31
Yeni yayın döneminde ekrana dönmeye hazırlanan 29 yaşındaki Neslihan Atagül’ün partneri herkesi şaşırttı.

Bomba diziyle ekranlara dönüyor! Neslihan Atagül'ün rol arkadaşı herkesi şaşırttı - Sayfa 1

Son olarak Sefirin Kızı dizisinde rol alan güzel oyuncu Neslihan Atagül bağırsak hastalığıyla ilgili zor dönemler geçirmişti.

Hızla kilo kaybettiği dönemi geride bırakan Atagül ekranlara geri dönüyor.

Bomba diziyle ekranlara dönüyor! Neslihan Atagül'ün rol arkadaşı herkesi şaşırttı - Sayfa 3

Ünlü oyuncu TMC Film’in Star için çekeceği ‘Gecenin Ucunda’ dizisiyle el sıkıştı.

Bomba diziyle ekranlara dönüyor! Neslihan Atagül'ün rol arkadaşı herkesi şaşırttı - Sayfa 4

Projede Atagül’ün Macide karakterine hayat vereceği öğrenildi.

Bomba diziyle ekranlara dönüyor! Neslihan Atagül'ün rol arkadaşı herkesi şaşırttı - Sayfa 5

Atagül’ün yeni dizideki rol arkadaşı hayranları tarafından büyük merak konusu olmuştu.

Bomba diziyle ekranlara dönüyor! Neslihan Atagül'ün rol arkadaşı herkesi şaşırttı - Sayfa 6

Gecenin Ucunda dizisinde Atagül’ün rol arkadaşı eşi Kadir Doğulu olacak.

Bomba diziyle ekranlara dönüyor! Neslihan Atagül'ün rol arkadaşı herkesi şaşırttı - Sayfa 7

Böylece 2013- 2014 sezonunda 50 bölüm süren ‘Fatih Harbiye’ dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Kadir Doğulu; 9 yıl aradan sonra yeniden aynı projede partner olacaklar.

Bomba diziyle ekranlara dönüyor! Neslihan Atagül'ün rol arkadaşı herkesi şaşırttı - Sayfa 8

DİZİNİN KONUSU

TMC Film ve Âlim Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği “Gecenin Ucunda” dizisi eylül sezonunda seyirciyle buluşacak.

Bomba diziyle ekranlara dönüyor! Neslihan Atagül'ün rol arkadaşı herkesi şaşırttı - Sayfa 9

Barış Erçetin’in yönetmen koltuğuna oturacağı diziyi Başar Başaran ve Emre Özdür kaleme alıyor.

Bomba diziyle ekranlara dönüyor! Neslihan Atagül'ün rol arkadaşı herkesi şaşırttı - Sayfa 10

Peride Celal’in “En güzel aşk romanım” dediği “Gecenin Ucunda” eserini dizide günümüze uyarlandı.

Bomba diziyle ekranlara dönüyor! Neslihan Atagül'ün rol arkadaşı herkesi şaşırttı - Sayfa 11

Haziran ayında sete çıkacak olan proje Star’ın yeni sezondaki en iddialı projelerinin başında geliyor.

Bomba diziyle ekranlara dönüyor! Neslihan Atagül'ün rol arkadaşı herkesi şaşırttı - Sayfa 12
Bomba diziyle ekranlara dönüyor! Neslihan Atagül'ün rol arkadaşı herkesi şaşırttı - Sayfa 13
Bomba diziyle ekranlara dönüyor! Neslihan Atagül'ün rol arkadaşı herkesi şaşırttı - Sayfa 14
Bomba diziyle ekranlara dönüyor! Neslihan Atagül'ün rol arkadaşı herkesi şaşırttı - Sayfa 15
Bomba diziyle ekranlara dönüyor! Neslihan Atagül'ün rol arkadaşı herkesi şaşırttı - Sayfa 16
Bomba diziyle ekranlara dönüyor! Neslihan Atagül'ün rol arkadaşı herkesi şaşırttı - Sayfa 17
Bomba diziyle ekranlara dönüyor! Neslihan Atagül'ün rol arkadaşı herkesi şaşırttı - Sayfa 18
Bomba diziyle ekranlara dönüyor! Neslihan Atagül'ün rol arkadaşı herkesi şaşırttı - Sayfa 19
Bomba diziyle ekranlara dönüyor! Neslihan Atagül'ün rol arkadaşı herkesi şaşırttı - Sayfa 20
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
METRO KULLANAN ÜNLÜLERMETRO KULLANAN ÜNLÜLER
Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer hamileliğini fırsata çevirdi! Türkiye’de bir ilki yaptı…Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer hamileliğini fırsata çevirdi! Türkiye’de bir ilki yaptı…
Kırmızı halıda aşk öpücüğüKırmızı halıda aşk öpücüğü
Londra’da alkışlandıLondra’da alkışlandı
Acun Ilıcalı’nın acı kaybı! Çalışanı Dominik’te kalp krizi geçirdiAcun Ilıcalı’nın acı kaybı! Çalışanı Dominik’te kalp krizi geçirdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Türkiye’de Kadın İstihdamı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ekrem İmamoğlu adaylık tartışmalarına nokta koydu! ‘Benim de adayım…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Annesinin nikahına katılmayacak
GÜNLÜK HABER AKIŞI
METRO KULLANAN ÜNLÜLER
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer hamileliğini fırsata çevirdi! Türkiye’de bir ilki yaptı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bomba diziyle ekranlara dönüyor! Neslihan Atagül’ün rol arkadaşı herkesi şaşırttı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Erdoğan’ı Kızdıracak Anket: AKP Yüzde 30’un Altında
GÜNLÜK HABER AKIŞI
MHP’li Vekilden İttifakı Sarsacak Enflasyon Yorumu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
COVID-19 RAPORU: 40 Ölüm, 12 Bin 647 Yeni Vaka
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İmamoğlu Ulaştırma Bakanı İçin Allah Akıl Versin Dedi
SON DAKİKA HABERLERİ
Naci Görür’den İstanbul için korkutan deprem tahmini! ‘320 bin kişi ölümle burun buruna…’Nisan 4, 2022-4:19 pm
Ukrayna helikopterleri Rusya’da petrol tesisini vurdu! Kremlin: ‘Görüşmeleri engeller’ dediNisan 1, 2022-2:49 pm
Son dakika… Adana’da 3.9 büyüklüğünde depremNisan 1, 2022-9:40 am
Kritik NATO zirvesi başladıMart 24, 2022-4:20 pm
Aleyna Tilki yine dikkatleri üzerine çekti… ‘Kız isteme olayı çok saçma’Mart 23, 2022-2:42 pm
İlyas Salman hakim karşısında: 2 yıl hapis istemiMart 22, 2022-3:56 pm
Suriyeli öğrencilerin görüntüleri gündem olduMart 22, 2022-3:54 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !