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Usta sanatçı Köksal Engür’ün ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

Usta sanatçı Köksal Engür’ün ölümü sanat dünyasını yasa boğdu
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28 Mart 2023 - 15:37

Leyla ile Mecnun dizinin Aksakallı Dede’si Köksal Engür, böbrek yetmezliğine bağlı rahatsızlığından ötürü 77 yaşında yaşamını yitirdi. Oyuncunun ani ölümüyle yıkılan ünlü isimler, “Gittiğine inanamıyorum” ve “İçim yandı” paylaşımları yaptı.

Usta sanatçı Köksal Engür'ün ölümü sanat dünyasını yasa boğdu - Sayfa 1

Son dönemde Leyla ile Mecnun dizisindeki “Aksakallı Dede” rolüyle adından söz ettiren Türk tiyatrosunun usta sanatçılarından Köksal Engür, hayatını kaybetti. Sayısız film ve dizide rol alan Engür’ün ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu. Sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşım yapan ünlü isimler, yaşadıkları üzüntüyü dile getirdi.

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Usta sanatçı Köksal Engür'ün ölümü sanat dünyasını yasa boğdu - Sayfa 2

İşte ünlü isimlerin paylaşımlar…
GONCA VUSLATERİ
Karşılıklı oynamanın muhteşem hissini seninle oynayanlar biliyor abi. Böyle hatıralar aslında izin vermiyor ‘öldü2 demeye. Çok büyük ve sonsuz bir özlemle. Şimdiden Türkiye’nin başı sağ olsun.”

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Usta sanatçı Köksal Engür'ün ölümü sanat dünyasını yasa boğdu - Sayfa 3

IŞIL YÜCESOY
“Ülkem için çok kıymetli bir sanatçı… Canım Köksal Engür… Şimdi elimde birlikte yaptığımız iki özel film ve onlarca anı kaldı…”

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Usta sanatçı Köksal Engür'ün ölümü sanat dünyasını yasa boğdu - Sayfa 4

EMRE KARAYEL
“Ardında tiyatro, sinema ve seslendirme sanatçısı olarak o kadar çok iyi eser bıraktı ki unutmak imkansız. Çocukluğumdan beri çok severdim. Çok üzgünüm. Yattığı yer incitmesin. Yakınları ve sevenlerine sabırlar dilerim.”

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Usta sanatçı Köksal Engür'ün ölümü sanat dünyasını yasa boğdu - Sayfa 5

DEMET SAĞIROĞLU
“Çok özleyeceğiz Köksal ağabeyimizi.”

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Usta sanatçı Köksal Engür'ün ölümü sanat dünyasını yasa boğdu - Sayfa 6

TOLGA ÇEVİK
“Nur içinde yat güzel ağabeyim. Seni tanımış olmak bir şans. Sesin hep kulaklarımızda kalacak.”

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Usta sanatçı Köksal Engür'ün ölümü sanat dünyasını yasa boğdu - Sayfa 7

“Köksal gittin gibi gelmiyor hala… Ankara’da başlayıp İstanbul’da süren dostluğumuz güçlü anılar izin vermiyor herhalde… Böyle kalsın istiyorum… Gitmedin…”

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Usta sanatçı Köksal Engür'ün ölümü sanat dünyasını yasa boğdu - Sayfa 8

“Dünya tiyatro gününde mi gittin? Nur içinde uyu… En buruk dünya tiyatro günü…”

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Usta sanatçı Köksal Engür'ün ölümü sanat dünyasını yasa boğdu - Sayfa 9

“Ah be Köksal’ım… Şimdi öğrendim ah ne yıllar ne günler ne aylar. İçim yandı şu an güzel insan güzel dostum. Allah rahmet eylesin cennet mekanın olsun.”

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Usta sanatçı Köksal Engür'ün ölümü sanat dünyasını yasa boğdu - Sayfa 10

“Büyük usta Köksal Engür’ü kaybetmişiz… Sevenlerinin başı sağ olsun…”

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Usta sanatçı Köksal Engür'ün ölümü sanat dünyasını yasa boğdu - Sayfa 11

“Tek kişilik şehir, Alacaklılar, Sevilmek, Molly Sweeney, Martı… Canım Kök.”

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Usta sanatçı Köksal Engür'ün ölümü sanat dünyasını yasa boğdu - Sayfa 12

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