Tuba Büyüküstün Cannes Film Festivali’ne katıldı! Tarzı ile dillere düştü! Kombinine yorum yağdı

Oyuncu Tuba Büyüküstün, 77’nci Cannes Film Festivali’ne katıldı. Güzel oyuncunun kombini ise tartışma konusu oldu.
Hande Erçel, Pınar Deniz, Birce Atalay, Meryem Uzerli ve Dilan Çiçek Deniz gibi isimlerin katıldığı Cannes Film Festivali’ne Tuba Büyüküstün’de katıldı. Kırmızı halıda boy gösteren ünlü isim tarzı ise dillere düştü.
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Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla da kendinden söz ettiren Büyüküstün bu defa Cannes tarzıyla gündem oldu.
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Siyah işlemeli pantolon ve işlemeli bir büstiyer giyen Büyüküstün’ün bu kombini hiç beğenilmedi.
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Ünlü isme sosyal medyada; ‘Giyinmeyi bilmiyor’, ‘Sade güzel ama, o ortamın kıyafeti değil’, ‘Ne zevksiz görünüyor‘ gibi yorumlar yapıldı.
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