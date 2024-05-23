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Tuba Büyüküstün Cannes Film Festivali’ne katıldı! Tarzı ile dillere düştü! Kombinine yorum yağdı

Tuba Büyüküstün Cannes Film Festivali’ne katıldı! Tarzı ile dillere düştü! Kombinine yorum yağdı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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23 Mayıs 2024 - 13:39

Oyuncu Tuba Büyüküstün, 77’nci Cannes Film Festivali’ne katıldı. Güzel oyuncunun kombini ise tartışma konusu oldu.

Tuba Büyüküstün Cannes Film Festivali'ne katıldı! Tarzı ile dillere düştü! Kombinine yorum yağdı - Sayfa 1

Hande Erçel, Pınar Deniz, Birce Atalay, Meryem Uzerli ve Dilan Çiçek Deniz gibi isimlerin katıldığı Cannes Film Festivali’ne Tuba Büyüküstün’de katıldı. Kırmızı halıda boy gösteren ünlü isim tarzı ise dillere düştü.

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Tuba Büyüküstün Cannes Film Festivali'ne katıldı! Tarzı ile dillere düştü! Kombinine yorum yağdı - Sayfa 2

Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla da kendinden söz ettiren Büyüküstün bu defa Cannes tarzıyla gündem oldu.

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Tuba Büyüküstün Cannes Film Festivali'ne katıldı! Tarzı ile dillere düştü! Kombinine yorum yağdı - Sayfa 3

Siyah işlemeli pantolon ve işlemeli bir büstiyer giyen Büyüküstün’ün bu kombini hiç beğenilmedi.

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Tuba Büyüküstün Cannes Film Festivali'ne katıldı! Tarzı ile dillere düştü! Kombinine yorum yağdı - Sayfa 4

Ünlü isme sosyal medyada; ‘Giyinmeyi bilmiyor’, ‘Sade güzel ama, o ortamın kıyafeti değil’, ‘Ne zevksiz görünüyor‘ gibi yorumlar yapıldı.

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Tuba Büyüküstün Cannes Film Festivali'ne katıldı! Tarzı ile dillere düştü! Kombinine yorum yağdı - Sayfa 5
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Tuba Büyüküstün Cannes Film Festivali'ne katıldı! Tarzı ile dillere düştü! Kombinine yorum yağdı - Sayfa 6
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Tuba Büyüküstün Cannes Film Festivali'ne katıldı! Tarzı ile dillere düştü! Kombinine yorum yağdı - Sayfa 7
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Tuba Büyüküstün Cannes Film Festivali'ne katıldı! Tarzı ile dillere düştü! Kombinine yorum yağdı - Sayfa 8
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Tuba Büyüküstün Cannes Film Festivali'ne katıldı! Tarzı ile dillere düştü! Kombinine yorum yağdı - Sayfa 9
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Tuba Büyüküstün Cannes Film Festivali'ne katıldı! Tarzı ile dillere düştü! Kombinine yorum yağdı - Sayfa 10
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Tuba Büyüküstün Cannes Film Festivali'ne katıldı! Tarzı ile dillere düştü! Kombinine yorum yağdı - Sayfa 11
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Tuba Büyüküstün Cannes Film Festivali'ne katıldı! Tarzı ile dillere düştü! Kombinine yorum yağdı - Sayfa 12
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Tuba Büyüküstün Cannes Film Festivali'ne katıldı! Tarzı ile dillere düştü! Kombinine yorum yağdı - Sayfa 13
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Tuba Büyüküstün Cannes Film Festivali'ne katıldı! Tarzı ile dillere düştü! Kombinine yorum yağdı - Sayfa 14
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Tuba Büyüküstün Cannes Film Festivali'ne katıldı! Tarzı ile dillere düştü! Kombinine yorum yağdı - Sayfa 15
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Tuba Büyüküstün Cannes Film Festivali'ne katıldı! Tarzı ile dillere düştü! Kombinine yorum yağdı - Sayfa 16
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Tuba Büyüküstün Cannes Film Festivali'ne katıldı! Tarzı ile dillere düştü! Kombinine yorum yağdı - Sayfa 17
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