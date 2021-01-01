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Adalet Bakanı Gül’den Bolu Belediyesi tepkisi

Adalet Bakanı Gül’den Bolu Belediyesi tepkisi
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23 Kasım 2021 - 11:25

Adalet Bakanı Gül’den Bolu Belediyesi tepkisi

Son dakika... Adalet Bakanı Gülden Bolu Belediyesi tepkisi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bolu Belediyesi’nin kentte yabancı uyruklulara yönelik su fiyatlarının dolar kuru üzerinden tahsil edilmesi ve nikah ücretlerinin 100 bin TL olmasını içeren maddelerin de bulunduğu kararına tepki gösterdi.

İşte Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün mesajı…

CHP’li belediyelerin dikmediği bir tek ırkçılık heykeli kalmıştı. Onu da Bolu Belediyesi tamamlamış. Bilsinler ki kamu hizmetinden yararlanmada herkes eşittir. Bu topraklara kin ve nefret tohumu atmaya kalkışanlar, asla başarılı olamayacaklar.

 

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