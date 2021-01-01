Adalet Bakanı Gül’den Bolu Belediyesi tepkisi

İşte Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün mesajı…

CHP’li belediyelerin dikmediği bir tek ırkçılık heykeli kalmıştı. Onu da Bolu Belediyesi tamamlamış. Bilsinler ki kamu hizmetinden yararlanmada herkes eşittir. Bu topraklara kin ve nefret tohumu atmaya kalkışanlar, asla başarılı olamayacaklar.