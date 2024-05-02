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1 Mayıs’ta gözaltına alınanların son durumu açıklandı

1 Mayıs’ta gözaltına alınanların son durumu açıklandı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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02 Mayıs 2024 - 15:37
1 Mayıs’ta gözaltına alınan 217 kişiden 182’si serbest bırakılırken, 35 kişinin ise adliyeye sevk edileceği açıklandı.

1 Mayıs İşçi Bayramı’nda, kutlamalar için Taksim Meydanı’na çıkmak isteyen ve polise saldırdığı gerekesiyle gözaltına alınan 217 şüpheliden 182’sinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesindeki işlemleri tamamlandığı iletildi.

Şüphelilerden 182’si serbest bırakılırken, emniyette işlemleri süren 35 kişinin adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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NE OLMUŞTU?

Dün, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda, Taksim’e yürümek üzere Saraçhane’de toplanan grubu önlemek amacıyla polis ekipleri Bozdoğan Kemeri’ne barikat kurdu. Taksim’e çıkmakta ısrarcı olan grup, polis ekiplerine saldırdı ve arbede yaşandı.

Sancaktepe’de ve İstanbul’un çeşitli noktalarında Taksim’e girmek isteyen toplamda 217 kişi gözaltına alınmıştı.

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