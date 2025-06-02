1 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

1 Haziran 2025 tarihine ait televizyon reyting sonuçları belli oldu. Günün en çok izlenen yapımı, TRT1’in sevilen dizisi Teşkilat oldu. Dizi, Total, AB ve ABC1 olmak üzere üç ana reyting kategorisinde de zirvede yer alarak dikkat çekici bir başarıya imza attı. Acun Ilıcalı’nın yapımcılığını üstlendiği Survivor All Star ise her grupta ikinci sırada günü tamamladı.

TOTAL GRUBU ZİRVESİ: TEŞKİLAT

Total izleyici grubunda birinci sıraya TRT1’in Teşkilat dizisi yerleşti. Büyük ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor, ikinci sırada yer alırken, Teşkilat’ın özet bölümü ise üçüncülüğü aldı.

AB GRUBU ZİRVEDE YİNE DEĞİŞMEDİ

AB grubunda da tablo değişmedi. Teşkilat, yeni bölümüyle yine birincilik koltuğuna oturdu. İkinci sırayı Survivor alırken, mizah programı Çok Güzel Hareketler 2 üçüncülüğe yerleşti.

ABC1’DE DE TEŞKİLAT LİDER

ABC1 grubunda da izleyici tercihi değişmedi. TRT1’in Teşkilat dizisi birinci sırayı alırken, Survivor ikinci sıradaki yerini korudu. Teşkilat’ın özet bölümü ise bu kategoride de ilk üçe girdi.

LİDERLİK SERİSİ DEVAM EDİYOR

TRT1’in uzun soluklu yapımı Teşkilat, üç kategoride de birinci olarak zirvedeki yerini sağlamlaştırırken, Survivor All Star’ın her kategoride ikinciliği alması dikkat çekti.

TİAK’ın aldığı karar gereği, reyting sonuçlarının detayları ve ilk 100 program sıralaması kamuoyuyla paylaşılmamaktadır.