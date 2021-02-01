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Zuhal Topal TV8’de

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Zuhal Topal TV8’de
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17 Ağustos 2021 - 17:10
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Fox TV gündüz kuşağında Sofrada programını sunan Zuhal Topal zam alamayınca programı bıraktı. Zuhal Topal davalık olduğu Acun Ilıcalı ile anlaştı. Acun Ilıcalı’dan Zuhal Topal paylaşımı geldi.

Acun Ilıcalı'dan bomba Zuhal Topal paylaşımı! Davalık olmuşlardı, kadroya aldı!

Fox TV’de Sofrada programında sunucu olan Zuhal Topal programdan ayrıldı. İddialara göre Topal zam talebi karşılanmayınca sözleşmesini feshederek kanalla ilişkisini sona erdirdi.

Son olarak Topal’ın Acun Ilıcalı ile anlaştığı söyleniyordu. İddialar doğru çıktı, davalar unutuldu. Acun Ilıcalı Zuhal Topal’ı TV8 kadrosuna kattığını duyurdu.

Acun Ilıcalı Zuhal Topal ile pozunu paylaşarak “Gündüz kuşağının başarılı ismi hoşgeldin” dedi.

Acun Medya ve TV8, FOX’ta yayınlanan Zuhal Topal’la Sofrada programının, TV8’de yayınlanan Yemekteyiz programından çalıntı olduğunu iddia ederek mahkemeye gitmişti.

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