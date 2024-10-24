Türkiye 5 şehidine ağlıyor! TUSAŞ şehidi ve eşinin duygulandıran diyaloğu

Türkiye’nin milli güvenliği açısından kritik önemdeki projeleri yürüten, savunma sanayiinin öncü kuruluşlarından Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi’nin (TUSAŞ) Ankara’nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine terör saldırısında bulunuldu. Saldırıda 5 kişi şehit olurken, 2’si ağır olmak üzere 22 kişi yaralandı. Biri kadın, iki terörist etkisiz hale getirildi.

ŞEHİTLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi’nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olanların kimlikleri belli oldu. Buna göre, saldırıda, TUSAŞ’ta kalite kontrol görevlisi olarak görev yapan Cengiz Coşkun, Makina Mühendisi Zahide Güçlü, TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Canbaz, Güvenlikçi Atakan Şahin Erdoğan ile taksi şoförü Murat Arslan şehit oldu.

ŞEHİT GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN EŞİ: BENİM EŞİM KAHRAMAN

Güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan’ın (42) eşi Pınar Erdoğan, “Şehit olmak istiyordu. ‘Ankara’da şehit olamazsın Atakan, şansını kaybettin’ derdim. Ankara’da şehit oldu. Benim eşim kahraman” dedi.

TUSAŞ’ta güvenlik görevlisi olarak çalışan şehit Atakan Şahin Erdoğan’ın (42) eşi Pınar Erdoğan, 14 ve 5 yaşında 2 kızları olduğunu söyledi. Pınar Erdoğan, eşinin mesai arkadaşlarının hayatını kurtarmak için şehit olduğunu söyleyerek, “Şehit olmak istiyordu. ‘Ankara’da şehit olamazsın Atakan, şansını kaybettin’ derdim. Ankara’da şehit oldu. Kızlarıma nasıl söyleyeceğim bilmiyorum. Benim eşim kahraman” dedi.