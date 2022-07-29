20 milyonluk dairesi olan kadın gazeteci kim?

Yeniçağ Gazetesi yazarı Mehmet Faraç, “Siyaset, medya, bataklık” başlıklı yazısında 20 milyon liralık daireleri olan kadın bir gazetecinin Sezgin Baran Korkmaz’ın listesinde olduğunu belirtti.

Medyadaki kirli işleri ve ilişkileri bugünkü yazısına taşıyan Mehmet Faraç, “Bir de Sezgin Baran Korkmaz adlı biri peydahlandı ki, çevresinde gazeteci kılığında dolaşan satılmışların yaptıkları, kara paracılığın rezaletlerini bile geride bırakıyor…” ifadelerini kullandı.

SBK’nın para yedirdiği isimlerin listesinin piyasaya düştüğünü ve bir kadın gazetecinin de (Sevilay Yılman) Twitter üzerinden ağız dalaşına girdiğini yazan Mehmet Faraç, “Bu arada (bir zamanlar CHP’yi dizayn etmeye çalışan, sonraları AKP’nin kucağına oturarak İstanbul’un sosyete semtlerinde 20 milyonluk daireler edinen) gazeteci kılıklı bir hatun, Sezgin Baran Korkmaz’ın besleme listesi ortaya çıkınca Twitter üzerinden birileriyle didişiyor, (diğer yandan da kendini aklamak için) sözde gazetecilik etiği üzerinden utanmadan ahkam kesiyor…” diye yazdı.

“Kiralık kalemlerin Korkmaz ile iğrenç ilişkileri listeleniyor, gazete köşelerini- televizyon ekranlarını kullanarak Korkmaz’ın kucağına oturanların mide bulandırıcı para muhabbetleri sayfa sayfa deşifre ediliyor…” diyen Mehmet Faraç, yazısının ilgili bölümünü şu sözlerle tamamlıyor:

“Ancak balçığa bulaşmış ihanet sadece kara paracılarla satılmış kalemşorlar ittifakının ürünü değil…

Daha vahim rezaletler var ki, “medya temizlenmeden siyaset de temizlenmez” dedirtiyor…”



Sevilay Yılman, SBK ile teması olanları ifşa eden hesabın paylaşımlarına, “Yiyorsa yüreğin çık açığa! Niye gizli saklı hesaplarla yapıyorsun bunu. Ben veya başkası… Varsa bir belgen, görüntün, kanıtın çıkart ortaya it oğlu it! İftira atma yeter! (Hadi bak 1 sürü hakaret ettim.

Çıkart maskeni de görsün memleket kimin uşağı, köpeği olduğunu!)” diyerek tepki göstermişti.