Zorunlu Deprem Sigortasına Büyük Değişiklik Geliyor: Vatandaşın Hem Ödeyeceği Hem Alacağı Para, 2 Katına Çıkacak!

Deprem kuşağında olan ülkemizde konu, her geçen gün yeniden gündeme gelirken bugün zorunlu deprem sigortası hakkında önemli haberler paylaşıldı.

27 Eylül 2000’den bu yana tüm konutlar için uygulamaya konan “zorunlu deprem sigortası” hakkında büyük değişiklikler gündeme geldi. Kahramanmaraş merkezli on binlerce vatandaşın ölümüne yol açan depremlerin ardından Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun (DASK), konutlar için sunulan teminatı iki katına çıkaracağı öne sürüldü.

Hürriyet’ten Noyan Doğan’ın yazısına göre DASK, bugün 100 metrekarelik konut için verdiği ortalama 301 bin 600 TL’lik teminatı yeni düzenlemeyle 603 bin 200 TL’ye çıkaracak. Tabii bu iki katlık artış, konut sahiplerinin ödediği prime de yansıyacak.

Deprem sigortası için ödenen prim de 2 kat artıyor:

Yeni düzenleme yürürlüğe girdiğinde bugün 100 metrekarelik bir konut için ortalama 708 TL olan prim, 1.416 TL’ye çıkacak. Fakat bu iki katlık artış, konut sahiplerinin cebine hemen yansıtılmayacak.

Paylaşılan bilgilere göre prim farkı, bir yıl boyunca Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacak. Yani konut sahipleri, bir seneliğine iki katlık artıştan etkilenmeyecek. Bir yıl sonra ise primin tamamı konut sahibinin sorumluluğunda olacak.

En yüksek teminat tutarları da değişmiş olacak:

DASK’ın bugün 100 metrekare konut için sunduğu 640 bin TL’lik en yüksek teminat tutarı, düzenlemeyle 1 milyon 280 bin TL’ye yükselecek.

DASK’ın yeni düzenlemeyi ne zaman uygulamaya koyacağı henüz paylaşılmadı.